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Ворскла сравняла счет в матче с Полесьем: Кане отличился из ассиста Пердуты - ВИДЕО

Премьер-лига

Удачный слалом вышел в защитника

Ворскла сравняла счет в матче с Полесьем: Кане отличился из ассиста Пердуты - ВИДЕО

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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"Полесье" и "Ворскла" в Житомире играют очный матч девятого тура УПЛ. На 40 минуте счет полтавчане сравняли.

Пердута прорвался в штрафную мимо нескольких оппонентов и прострелил в центр. Там Кане выиграл борьбу и пробил мимо голкипера.

Для Ибрагима это второй гол за "Ворсклу" в текущем сезоне. Пердута же оформил первое результативное действие.

Следите за вторым таймом матча между житомирянами и полтавчанами в текстовом онлайне UA-Футбол>>>.

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