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Ворскла сравняла счет в матче с Полесьем: Кане отличился из ассиста Пердуты - ВИДЕО
Удачный слалом вышел в защитника
Фото: ФК Ворскла
"Полесье" и "Ворскла" в Житомире играют очный матч девятого тура УПЛ. На 40 минуте счет полтавчане сравняли.
Пердута прорвался в штрафную мимо нескольких оппонентов и прострелил в центр. Там Кане выиграл борьбу и пробил мимо голкипера.
Для Ибрагима это второй гол за "Ворсклу" в текущем сезоне. Пердута же оформил первое результативное действие.
Следите за вторым таймом матча между житомирянами и полтавчанами в текстовом онлайне UA-Футбол>>>.
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