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Возвращение Азарова. Шахтер – ЛНЗ: стартовые составы на матч

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Возвращение Азарова. Шахтер – ЛНЗ: стартовые составы на матч

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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"Шахтер" и ЛНЗ во Львове встретятся в очном противостоянии в рамках девятого тура УПЛ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Бондаренко, Судаков – Зубков, Траоре, Кевин.
  • Запасные: Фесюн, Франьич, Педро Энрике, Винисиус, Грамм, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон.
  • ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич – Яшари, Ноникашвили – Олейник, Молло, Авагимян – Момо.
  • Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, В. Бойко, Наумец, Халайла, Тилль.

Сейчас "Шахтер" идет на четвертом месте в УПЛ, а ЛНЗ занимает шестое. У "горняков" на одно очко больше и на один сыгранный матч меньше.

Старт встречи запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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