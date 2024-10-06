Возвращение Азарова. Шахтер – ЛНЗ: стартовые составы на матч

"Шахтер" и ЛНЗ во Львове встретятся в очном противостоянии в рамках девятого тура УПЛ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Бондаренко, Судаков – Зубков, Траоре, Кевин.

Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Бондаренко, Судаков – Зубков, Траоре, Кевин. Запасные: Фесюн, Франьич, Педро Энрике, Винисиус, Грамм, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон.

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич – Яшари, Ноникашвили – Олейник, Молло, Авагимян – Момо.

Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич – Яшари, Ноникашвили – Олейник, Молло, Авагимян – Момо. Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, В. Бойко, Наумец, Халайла, Тилль.

Сейчас "Шахтер" идет на четвертом месте в УПЛ, а ЛНЗ занимает шестое. У "горняков" на одно очко больше и на один сыгранный матч меньше.

Старт встречи запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.