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Совсем другой турнир и покер Судакова. УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1

Премьер-лига
Обновлено

Реабилитировались?

Совсем другой турнир и покер Судакова. УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" после катастрофического поражения на неделе от "Аталанты" в Лиге чемпионов вернулся к родной УПЛ, где принимал ЛНЗ.

После "Аталанты" на "горняков" и на тренера вылился целый водопад критики, поэтому сегодня проиграть "Шахтер" просто не имел права. Пушич по сравнению с матче с генуэзцами выставил на ЛНЗ сразу пять новых игроков, хотя особой роли в контекстах это играть не дошло – все мы знаем, что УПЛ для наших грандов – это совсем другой турнир.

ЛНЗ неплохо стартовал в чемпионате, однако в последних матчах команда притормозила, в четырех матчах один раз проиграв, но трижды сыграв вничью со счетом 1:1.

В целом же, первый тайм, как и вся игра, далась "Шахтеру" довольно легко. "Горняки" традиционно с первых минут захватили инициативу и повели в счете уже на 12-й минуте. Классная быстрая "футзальная" комбинация "Шахтера" по центру на трех игроков с пасом пяточкой Траоре, которую ударом с "пыра" метров с 15-ти завершил Судаков!

Ну а на 27-й минуте после разрезного паса Судакова примерно с линии штрафной ударом на силу удвоил счет Зубков. Были у "горняков" еще моменты, но на перерыв команды ушли со счетом 2:0.

Ход второго тайма мало чем отличался от первого. "Горняки", а вернее Судаков, продолжали забивать. Георгий за 7 минут с 50-й до 57-й минуты забил еще трижды и довел счет до 5:0, после чего донеччане решили, что на сегодня хватит.

Судья несколько разбавил общую канву оставшегося времени и дал пенальти для ЛНЗ. Ризнык первый удар Ноникавшвили потянул, но Шурман заставил перебить, так как кипер до удара вышел из ворот. Со второго раза грузинский легионер черкащан все-таки забил и хоть немного подсластил пилюлю.

Итоговые 5:1 с покером и ассистом Судаков.

Стал ли этот матч реабилитацией команды и тренера после провала от "Аталанты". Это решать не нам, а руководству и болельщикам "горняков".

Все-таки, как говорил незабвенный Владимир Васильевич Бессонов, УПЛ – и еврокубки это совсем другой турнир.

9-й тур УПЛ, сезон 2024/25

06 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Денис Шурман

"Шахтер" (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы) 5:1

Голы: Судаков (12, 50, 53, 57), Зубков (27) - Ноникашвиди (62, пен.)

Предупреждения: Конопля - Момо, Марлон Гомес

"Шахтер": Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив (Назарина, 79), Бондаренко (Марлон Гомес, 68), Судаков, Зубков (Педриьо, 73), Кевин (Невертон, 46), Траоре (Эгиналдо, 68)

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Пасич (Норенков, 79), Ноникашвили, Яшари, Олейник (Наумец, 63), Авагимян (Бар, 63), Момо, Молло (Халайла, 63)

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УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1. Видео голов и обзор матча
Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии
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Геродот (Винница)
06.10.2024 в 18:33
Шахтер, заслужено получив после бездарной игры в Лиге чемпионов массу негативных откликов, сегодня стремился как-то реабилитироваться перед болелами. Поэтому без раскачки взялся за дело Почти не было поперечных передач, игроки Шахтера агрессивно играли и на половине поля ЛНЗ . Как результат - уверенная победа Шахтера. Отгрузили полдесятка голов, хотя реализуй команда все растранжиренные стопроцентные моменты, счет должен был быть 10:0. Наконец-то взялся за дело Судаков, забив 4 отличных гола. Но по игре было заметно, что не все игроки команды набрали нужные кондиции. Никак не наберет прошлогоднюю форму Кевин. Нередко проваливался на своем фланге Азаров, привезший себе еще и пенальти. Траоре, хотя и неплохо распасовывал возле ворот ЛНЗ, выглядит грузновато. Команда же ЛНЗ ничем не удивила, показала весьма слабую игру. Играли довольно просто - сразу же забрасывали длинными пасами мяч на половину поля Шахтера, надеясь где-то в контратаке забить. Но никаких дивидендов их этого не извлекли. Конечно, приятно было увидеть победу Шахтера с таким счетом, но понятно, что реальный уровень игры команды проверяется в играх иного уровня - ЛЧ. Хотелось бы надеяться, что под влиянием такой победы в следующей игре в Англии с Арсеналом Шахтер покажет более достойную игру, чем с Аталантой.
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Комментарии 19
Геродот (Винница)
06.10.2024 в 18:33
Шахтер, заслужено получив после бездарной игры в Лиге чемпионов массу негативных откликов, сегодня стремился как-то реабилитироваться перед болелами. Поэтому без раскачки взялся за дело Почти не было поперечных передач, игроки Шахтера агрессивно играли и на половине поля ЛНЗ . Как результат - уверенная победа Шахтера. Отгрузили полдесятка голов, хотя реализуй команда все растранжиренные стопроцентные моменты, счет должен был быть 10:0. Наконец-то взялся за дело Судаков, забив 4 отличных гола. Но по игре было заметно, что не все игроки команды набрали нужные кондиции. Никак не наберет прошлогоднюю форму Кевин. Нередко проваливался на своем фланге Азаров, привезший себе еще и пенальти. Траоре, хотя и неплохо распасовывал возле ворот ЛНЗ, выглядит грузновато. Команда же ЛНЗ ничем не удивила, показала весьма слабую игру. Играли довольно просто - сразу же забрасывали длинными пасами мяч на половину поля Шахтера, надеясь где-то в контратаке забить. Но никаких дивидендов их этого не извлекли. Конечно, приятно было увидеть победу Шахтера с таким счетом, но понятно, что реальный уровень игры команды проверяется в играх иного уровня - ЛЧ. Хотелось бы надеяться, что под влиянием такой победы в следующей игре в Англии с Арсеналом Шахтер покажет более достойную игру, чем с Аталантой.
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 18:10
Слив 100%. ахметка порешал.. Реальную силу донецких вонючек мы видем в играх ЛЧ... А там полная ж о па как у Микель Руффинелли..
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aleks68
06.10.2024 в 18:33
полная .опа это ты чмо.глотай дерьмо и не гавкай.там кстати дырявые имеют твоего вернидуба.опять ты .....в дерьме по уши.жажа-долб....б с рождения
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 18:55
Каким кремом будешь смазывать своё очко на игру с Арсеналом тупое донецкое чмо??
 
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tolina-ystas (Краматорск)
06.10.2024 в 18:00
Команда играет как ей позволяет соперник.Сегодня было такое впечатление,что соперника нет вообще.Забили 5 а сколько не забили ещё.Вышедшие на замену показали,что они правильно сидят на скамейке и пока не готовы совсем.Командные действия сегодня были хороши.Судаков мог и 5 жаль,что не получилось.Шахтёр с победой.
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Море23 (Одесса)
06.10.2024 в 17:50
Траоре стал жирным мешком .понравился судаков ,Бондаренко,Зубков .защита опять в начале чуть не на варила .но после голов лнз просто не атаковали
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 17:55
против такого соперника должны были нравиться ВСЕ, т. к. линза сегодня практически не преломляла ничего!
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Матч Футболович
06.10.2024 в 18:05
Траоре, к сожалению, закончился после страшной травмы, почти сразу после покупки((( сейчас просто добывает контракт зарабатывая свои последние большие деньги футболом. Почти уверен, что после Шахты его карьера закончится. Нет конечно, в каком-нибудь Кипре он еще поиграет, но далеко не на тех условиях которые имеет сейчас в Шахте. Жаль, он вроде бы норм мужик, но травма «решила» карьеру(((
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xo66it (Оболонський Рейх)
06.10.2024 в 17:34
Терміново продавайте Судакова за 150 лямів!
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жека-киев (биг виладж)
06.10.2024 в 17:30
Тяжко це дивитись. Багато не зміг.ЛНЗ, в плані організації гри, деградувало з новим тренером. Прохідний двір, рівень першості бані. Шоб був матч треба 2 команди, а тут не було.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 17:28
с победой! могли в концовке судакову и на пятый гол помочь, но вышедшие на замену (кроме марлона) сыграли, как второлиговые алени. судья снова принимал странные решения: ок, пусть пеналь был, НО при ударе 3 или 4 игрока линзы вбежали в штрафную - это не нарушение пробивающей команды? перебития не должно было быть; судакова в центре двумя руками в наглую сваливают на газон - тишина, марлону мяч летит в лицо, он прикрывается - штрафной удар, а после откидки мяча - жк...
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xo66it (Оболонський Рейх)
06.10.2024 в 17:33
Якась душнота за рахунку 5:0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 17:44
открой форточку... и выйди!)))
 
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Матч Футболович
06.10.2024 в 17:34
Когда нельзя насолить на результат, можно укусить хотя бы желтой карточкой… на перспективу((С пятым голом согласен - могли потрудиться для Судакова, не каждый матч претензия на 5. Но сегодняшний Шахтер… Шахтер на минималке, с подходом - и так сойдет…(
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aleks68
06.10.2024 в 17:27
так не реабилитируются
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ukatan (Харьковская обл.)
06.10.2024 в 17:44
Согласен. Реабилитироваться нужно в матче с "Арсеналом".
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 17:46
нет, реабилитация - это выход на первую строчку в упл и минимум 2 победы в лч при паре-тройке ничьих
 
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Василь з конопель (Амстердам )
06.10.2024 в 17:56
1:5 підійде?
 
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aleks68
06.10.2024 в 18:35
василь лучше нюхай в амстердаме
 
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