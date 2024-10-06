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Совсем другой турнир и покер Судакова. УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1
Реабилитировались?
shakhtar.com
"Шахтер" после катастрофического поражения на неделе от "Аталанты" в Лиге чемпионов вернулся к родной УПЛ, где принимал ЛНЗ.
После "Аталанты" на "горняков" и на тренера вылился целый водопад критики, поэтому сегодня проиграть "Шахтер" просто не имел права. Пушич по сравнению с матче с генуэзцами выставил на ЛНЗ сразу пять новых игроков, хотя особой роли в контекстах это играть не дошло – все мы знаем, что УПЛ для наших грандов – это совсем другой турнир.
ЛНЗ неплохо стартовал в чемпионате, однако в последних матчах команда притормозила, в четырех матчах один раз проиграв, но трижды сыграв вничью со счетом 1:1.
В целом же, первый тайм, как и вся игра, далась "Шахтеру" довольно легко. "Горняки" традиционно с первых минут захватили инициативу и повели в счете уже на 12-й минуте. Классная быстрая "футзальная" комбинация "Шахтера" по центру на трех игроков с пасом пяточкой Траоре, которую ударом с "пыра" метров с 15-ти завершил Судаков!
Ну а на 27-й минуте после разрезного паса Судакова примерно с линии штрафной ударом на силу удвоил счет Зубков. Были у "горняков" еще моменты, но на перерыв команды ушли со счетом 2:0.
Ход второго тайма мало чем отличался от первого. "Горняки", а вернее Судаков, продолжали забивать. Георгий за 7 минут с 50-й до 57-й минуты забил еще трижды и довел счет до 5:0, после чего донеччане решили, что на сегодня хватит.
Судья несколько разбавил общую канву оставшегося времени и дал пенальти для ЛНЗ. Ризнык первый удар Ноникавшвили потянул, но Шурман заставил перебить, так как кипер до удара вышел из ворот. Со второго раза грузинский легионер черкащан все-таки забил и хоть немного подсластил пилюлю.
Итоговые 5:1 с покером и ассистом Судаков.
Стал ли этот матч реабилитацией команды и тренера после провала от "Аталанты". Это решать не нам, а руководству и болельщикам "горняков".
Все-таки, как говорил незабвенный Владимир Васильевич Бессонов, УПЛ – и еврокубки это совсем другой турнир.
9-й тур УПЛ, сезон 2024/25
06 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Денис Шурман
"Шахтер" (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы) 5:1
Голы: Судаков (12, 50, 53, 57), Зубков (27) - Ноникашвиди (62, пен.)
Предупреждения: Конопля - Момо, Марлон Гомес
"Шахтер": Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив (Назарина, 79), Бондаренко (Марлон Гомес, 68), Судаков, Зубков (Педриьо, 73), Кевин (Невертон, 46), Траоре (Эгиналдо, 68)
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Пасич (Норенков, 79), Ноникашвили, Яшари, Олейник (Наумец, 63), Авагимян (Бар, 63), Момо, Молло (Халайла, 63)
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