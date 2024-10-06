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Пушка от Смолякова. Полесье снова вышло вперед в матче против Ворсклы - ВИДЕО

Премьер-лига

Эффектный гол

Пушка от Смолякова. Полесье снова вышло вперед в матче против Ворсклы - ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Ворскла" встречаются в матче девятого тура УПЛ. Житомиряне забили второй гол на 71-й минуте встречи.

После подачи с углового мяч дошел до Артема Смолякова за пределами штрафной. Он принял круглого и дальним ударом отправил его в ворота.

Это первый гол игрока в этом сезоне. В прошлом он тоже забил один мяч.

За финальным отрезком поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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