Пушка от Смолякова. Полесье снова вышло вперед в матче против Ворсклы - ВИДЕО

"Полесье" и "Ворскла" встречаются в матче девятого тура УПЛ. Житомиряне забили второй гол на 71-й минуте встречи.

После подачи с углового мяч дошел до Артема Смолякова за пределами штрафной. Он принял круглого и дальним ударом отправил его в ворота.

Это первый гол игрока в этом сезоне. В прошлом он тоже забил один мяч.

За финальным отрезком поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.