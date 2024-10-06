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Повлияло на проигрыш? Известно, почему двое ключевых игроков Ворсклы не приняли участие в игре против Полесья
Если бы не болезнь тогда бы помогли полтавский команде
Полісся
Сегодня состоялся матч "Полесье" - "Ворскла", победила команда из Житомира со счетом 2:1.
Во время матча, в составе "Ворсклы" отсутствовали сразу двое игроков, а именно полузащитники Даниил Хрипчук и Сергей Мякушко. Как оказалось, эти двое игроков заболели, поэтому они не приняли участие в сегодняшней игре.
Напомним, в этом сезоне 20-летний Хрипчук провел восемь матчей, а 31-летний Мякушко отыграл семь поединков и забил один мяч.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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