Повлияло на проигрыш? Известно, почему двое ключевых игроков Ворсклы не приняли участие в игре против Полесья

Сегодня состоялся матч "Полесье" - "Ворскла", победила команда из Житомира со счетом 2:1.

Во время матча, в составе "Ворсклы" отсутствовали сразу двое игроков, а именно полузащитники Даниил Хрипчук и Сергей Мякушко. Как оказалось, эти двое игроков заболели, поэтому они не приняли участие в сегодняшней игре.

Напомним, в этом сезоне 20-летний Хрипчук провел восемь матчей, а 31-летний Мякушко отыграл семь поединков и забил один мяч.