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Повлияло на проигрыш? Известно, почему двое ключевых игроков Ворсклы не приняли участие в игре против Полесья

Премьер-лига

Если бы не болезнь тогда бы помогли полтавский команде

Повлияло на проигрыш? Известно, почему двое ключевых игроков Ворсклы не приняли участие в игре против Полесья

Полісся

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Сегодня состоялся матч "Полесье" - "Ворскла", победила команда из Житомира со счетом 2:1.

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Во время матча, в составе "Ворсклы" отсутствовали сразу двое игроков, а именно полузащитники Даниил Хрипчук и Сергей Мякушко. Как оказалось, эти двое игроков заболели, поэтому они не приняли участие в сегодняшней игре.

Напомним, в этом сезоне 20-летний Хрипчук провел восемь матчей, а 31-летний Мякушко отыграл семь поединков и забил один мяч.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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