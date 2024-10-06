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Судаков забил после классной комбинации. Шахтер открыл счет в матче против ЛНЗ - ВИДЕО

Премьер-лига

Забил по-футзальному

Судаков забил после классной комбинации. Шахтер открыл счет в матче против ЛНЗ - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
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"Шахтер" и ЛНЗ играют очный матч в девятом туре чемпионата Украины на "Арене Львов". Счет был открыт на 13-й минуте.

Судаков взял на себя игру в центре поля, отдал на Криськива, тот на Траоре, а нападающий сбросил на Георгия. Десятка "Шахтера" приняла мяч и носком метров с 15 пробила под левую стойку.

Для Судакова это четвёртый гол в текущем сезоне УПЛ. Он на пару с Артемом Бондаренко – лучшие бомбардиры “горняков” в чемпионате на данный момент.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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