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Судаков забил после классной комбинации. Шахтер открыл счет в матче против ЛНЗ - ВИДЕО
Забил по-футзальному
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" и ЛНЗ играют очный матч в девятом туре чемпионата Украины на "Арене Львов". Счет был открыт на 13-й минуте.
Судаков взял на себя игру в центре поля, отдал на Криськива, тот на Траоре, а нападающий сбросил на Георгия. Десятка "Шахтера" приняла мяч и носком метров с 15 пробила под левую стойку.
Для Судакова это четвёртый гол в текущем сезоне УПЛ. Он на пару с Артемом Бондаренко – лучшие бомбардиры “горняков” в чемпионате на данный момент.
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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