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Вышли на первое место. Полесье супер ударом побеждает Ворсклу. Видео голов и обзор матча
"Волки" победили на характере, забив в середине второго тайма.
Фото - ФК Полісся
По окончании первого тайма в матче была ничья. На 71 минуте "Полесье", благодаря красивому голу Смолякова вышло вперёд и временно занимает первое место.
До игры киевского «Динамо». Столичный клуб проведёт свой матч в 18:00.
VBET Лига. 9-й тур, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
"Полесье" – "Ворскла" 2:1
Голы: Луифер 31, Смоляков 71 - Кане 40
Видеообзор матча
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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