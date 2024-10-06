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Вышли на первое место. Полесье супер ударом побеждает Ворсклу. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

"Волки" победили на характере, забив в середине второго тайма.

Вышли на первое место. Полесье супер ударом побеждает Ворсклу. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Полісся

Новина українською

По окончании первого тайма в матче была ничья. На 71 минуте "Полесье", благодаря красивому голу Смолякова вышло вперёд и временно занимает первое место.

До игры киевского «Динамо». Столичный клуб проведёт свой матч в 18:00.

VBET Лига. 9-й тур, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

"Полесье" – "Ворскла" 2:1

Голы: Луифер 31, Смоляков 71 - Кане 40

Видеообзор матча

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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