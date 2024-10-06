Чечер: Отец смотрит каждый мой матч. Я горжусь своей фамилией

19-летний защитник "Вереса" Даниил Чечер дебютировал в составе красно-черных в рамках элитного дивизиона. Произошло это в матче 9-го тура УПЛ против "Зари" (2:1). Футболист поделился впечатлениями от этого события.

"Доволен таким дебютом в Украинской Премьер-лиге. Спасибо всем, кто болел. Мы одержали победу для наших болельщиков, родных и всего города Ровно.

Было приятно дебютировать в УПЛ в матче против "Зари" - клуба, за который выступал мой отец. Он смотрит каждый мой матч. Я горжусь своей фамилией и тем, что имею такого отца.

Погодные условия сегодня, конечно, влияли на ход событий на поле. Непросто было играть в комбинационный футбол, было много борьбы. Но я такой атмосферный английский футбол под дождем люблю. А осень - вообще моя любимая пора года", - сказал Чечер.