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Чечер: Отец смотрит каждый мой матч. Я горжусь своей фамилией
Дебютировал за Верес в УПЛ
Фото: Верес
19-летний защитник "Вереса" Даниил Чечер дебютировал в составе красно-черных в рамках элитного дивизиона. Произошло это в матче 9-го тура УПЛ против "Зари" (2:1). Футболист поделился впечатлениями от этого события.
"Доволен таким дебютом в Украинской Премьер-лиге. Спасибо всем, кто болел. Мы одержали победу для наших болельщиков, родных и всего города Ровно.
Было приятно дебютировать в УПЛ в матче против "Зари" - клуба, за который выступал мой отец. Он смотрит каждый мой матч. Я горжусь своей фамилией и тем, что имею такого отца.
Погодные условия сегодня, конечно, влияли на ход событий на поле. Непросто было играть в комбинационный футбол, было много борьбы. Но я такой атмосферный английский футбол под дождем люблю. А осень - вообще моя любимая пора года", - сказал Чечер.
Ривненчане поднялись в турнирной таблице УПЛ на 11-е место. За стартовые 9 туров "Верес" заработал 9 очков.
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