Премьер-лига
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С Михайленко, Рубчинским и Герреро в основе. Стартовые составы на матч Динамо – Кривбасс
В столице состоится последний поединок тура
fcdynamo.com
Александр Шовковский и Юрий Вернидуб определились со списками футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
- “Динамо”: Бущан – Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчык – Буяльский, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Брагару, Герреро
- Замены: Нещерет, Дячук, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Караваев, Кабаев, Малыш, Саленко, Биловар, Дубинчак
- “Кривбасс”: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Вакулко, Бизимана – Лунёв – Задерака, Соса, Мыкытышин
- Замены: Маханьков, Хома, Понедельник, Шевченко, Каменский, Илич, Твердохлиб, Аморозо, По
Матч начнется в 18:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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