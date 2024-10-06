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С Михайленко, Рубчинским и Герреро в основе. Стартовые составы на матч Динамо – Кривбасс

Премьер-лига

В столице состоится последний поединок тура

С Михайленко, Рубчинским и Герреро в основе. Стартовые составы на матч Динамо – Кривбасс

fcdynamo.com

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Александр Шовковский и Юрий Вернидуб определились со списками футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

  • “Динамо”: Бущан – Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчык – Буяльский, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Брагару, Герреро
  • Замены: Нещерет, Дячук, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Караваев, Кабаев, Малыш, Саленко, Биловар, Дубинчак
  • “Кривбасс”: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Вакулко, Бизимана – Лунёв – Задерака, Соса, Мыкытышин
  • Замены: Маханьков, Хома, Понедельник, Шевченко, Каменский, Илич, Твердохлиб, Аморозо, По

Матч начнется в 18:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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