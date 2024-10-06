У защитника Вереса диагностировали тяжелую травму. Игрок рискует вылететь на длительный срок

Защитник "Вереса" Василий Гакман в матче 9-го тура УПЛ против "Зари" (2:1) получил травму. Игрок вышел на поле во втором тайме, однако после столкновения с соперником не сумел продолжить поединок. Футболиста забрали врачи на носилках.

После обследования у Гакмана диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков. Вскоре игрока ожидает операция. Срок восстановления защитника будет известен после оперативного вмешательства.

В текущем сезоне Гакман сыграл за "Верес" 8 матчей. Всего имеет в активе 25 проведенных поединков за ривненский клуб.