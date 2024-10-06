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У защитника Вереса диагностировали тяжелую травму. Игрок рискует вылететь на длительный срок
Вчера в матче покинул поле на носилках
Фото: Верес
Защитник "Вереса" Василий Гакман в матче 9-го тура УПЛ против "Зари" (2:1) получил травму. Игрок вышел на поле во втором тайме, однако после столкновения с соперником не сумел продолжить поединок. Футболиста забрали врачи на носилках.
После обследования у Гакмана диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков. Вскоре игрока ожидает операция. Срок восстановления защитника будет известен после оперативного вмешательства.
В текущем сезоне Гакман сыграл за "Верес" 8 матчей. Всего имеет в активе 25 проведенных поединков за ривненский клуб.
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