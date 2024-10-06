УПЛ. Динамо - Кривбасс 2:1. Не та команда Вернидуба, не та!

Встреча серебряного и бронзового призеров по итогам минувшей кампании закрывала 9-й тур УПЛ. Центральный матч тура по вывеске. Однако, ни разу не по интриге.

Несмотря, на очередную глобальную и уже традиционную ротацию от СаШо, динамовцы с первых секунд завладели инициативой и создавали давление на криворожан. Едва команды успели почувствовать газон стадиона имени легендарного Валерия Лобановского, как свой второй гол в футболке столичного коллектива провел Рубчинский. Первый выстрел Валентина защитники "Кривбасса" заблокировали, но на второй концентрации уже не хватило.

"Бело-синие" зажимали гостей и обстреливали ворота Клищука с разных позиций. Хорошие возможности увеличить разрыв были у Ярмоленко и Герреро. Голкипер "Кривбасса" тянул все, что мог. Впрочем, подводили именно защитники. В одном из эпизодов Попов завершал подачу с углового и попал в руку Кузыку. Балакин обратился за помощью к ассистентам VAR и в конце концов указал на отметку.

11-метровый взялся выполнять Буяльский и в своем стиле пробил точно, но не слишком сильно. Клищук угадал угол и даже дотянулся до мяча. Но-но, "почти" не считается.

Что кто бы ни говорил, все-таки, с четкой уверенностью можно утверждать, что это уже не тот "Кривбасс". После исторической бронзы и "оверперформанса" в предыдущем сезоне, криворожане потеряли определенную структуру и организованность. Вот и по ходу этой встречи вопрос возникал лишь в контексте того, сколько же забьют киевляне.

Хозяева классно комбинировали и спокойно разрезали линии команды Юрия Вернидуба. При этом не только условно с флангов, но и на регулярной основе динамовцы заходили в штрафную зону соперника через центр.

Справедливости ради, это точно не означает, что "Кривбасс" бросал играть. Банально, "Динамо" выглядело значительно лучше. Несмотря на доминацию хозяев, подопечным Вернидуба под самый занавес удалось даже отыграть один мяч. Заурядная подача и Михавко по инерции занес кожаного в собственные ворота. К тому же, есть вопросы к самому моменту назначения штрафного.

Тем не менее, этот автогол, откровенно, спасал ситуацию для "Кривбасса". Потому что до этого было все слишком грустно...

Во вторую половину встречи криворожане вошли значительно лучше, однозначно. Юрию Вернидубу удалось взбудоражить игру своей команды, проведя двойную замену уже сразу после перерыва.

Теперь уже моменты начали появляться и у криворожского коллектива. А "Динамо" как-то наоборот подсело. Несмотря на ротацию, все же слишком много сил отдали "бело-синие" в немецком Хоффенхайме.

Все наполнение футбола по сути осталось в первом тайме. Даже выход Шапаренко как-то уже не встряхнул особо игру. Обе стороны доигрывали по счету. Киевлянам не нужно уже было ничего, а криворожане - такое ощущение, что и не могли что-то придумать оригинальное. Вроде, и можно сказать, что "Кривбасс" перевешивал в концовке. Но до конкретики в контексте создания угрозы не доходило. Где-то банально не хватало точности в завершающей стадии, а где-то - интересной передачи.

"Динамо" методично довело матч до победного результата и добыло очередные три очка. Киевляне уходят на международную паузу в качестве единоличного лидера турнирной таблицы УПЛ. Ну а у Юрия Вернидуба будет время проанализировать ошибки и выступления своих подопечных, поскольку "Кривбасс" на данный момент уже 8-й.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 6-е октября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Рубчинский 5, Буяльский 25 (пенальти) - Михавко 45+2 (автогол)

"Динамо": Бущан - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Рубчинский (Андриевский 79) - Ярмоленко (Кабаев 62), Буяльский, Брагару (Волошин 79) - Герреро (Ванат 87).

Запасные: Нещерет, Дячук, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Караваев, Кабаев, Малыш, Саленко, Биловар, Дубинчак.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Кривбасс": Клищук - Бандейра (Понедельник 46), Романчук, Драмбаев, Д. Кузык - Бизимана (Илич 67), Вакулко - Задерака, Лунев (Аморозо 31), Микитишин (По 46 - Каменский 78) - Соса.

Запасные: Маханьков, Хома, Понедельник, Шевченко, Каменский, Илич, Твердохлеб, Аморозо, По.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: По 47, Ярмоленко 54, Бизимана 64, Андриевский 84, Аморозо 90+3.

Арбитр: Балакин Николай.