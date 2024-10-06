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Динамо забивает Кривбассу на 5-й минуте. Рубчинский забил во втором матче УПЛ подряд

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне быстро выходят вперед

Динамо забивает Кривбассу на 5-й минуте. Рубчинский забил во втором матче УПЛ подряд

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Один из лидеров чемпионата отличается быстрым голом. Гол в активе Валентина Рубчинского.

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Полузащитник проводит свой 5-й матч в УПЛ в футболке "Динамо". Экс-игрок "Днепра-1" также забил в предыдущем туре, когда подопечные Шовковского разгромили "Левый Берег" (3:0).

Летом столичный гранд заплатил за Валентина 1 млн евро. На международной арене Рубчинский появлялся в обоих поединках ЛЕ и в совокупности отыграл 35 минут.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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