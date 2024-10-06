Динамо забивает Кривбассу на 5-й минуте. Рубчинский забил во втором матче УПЛ подряд

Один из лидеров чемпионата отличается быстрым голом. Гол в активе Валентина Рубчинского.

Полузащитник проводит свой 5-й матч в УПЛ в футболке "Динамо". Экс-игрок "Днепра-1" также забил в предыдущем туре, когда подопечные Шовковского разгромили "Левый Берег" (3:0).

Летом столичный гранд заплатил за Валентина 1 млн евро. На международной арене Рубчинский появлялся в обоих поединках ЛЕ и в совокупности отыграл 35 минут.