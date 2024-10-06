Динамо удваивает преимущество в игре с Кривбассом благодаря пенальти

В середине первого тайма киевлянам удалось развить успех. Хозяева заработали 11-метровый удар и Виталий Буяльский смог его реализовать.

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Через несколько минут после второго пропущенного Юрий Вернидуб решил отправить Максима Лунева на скамейку запасных. Его место на поле занял Маттео Аморозо.

В первой половине встречи "Кривбасс" еще ни разу не пробивал по воротам. Нет никаких предпосылок для того, чтобы криворожская команда сегодня зацепилась хотя бы за ничью.