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Динамо удваивает преимущество в игре с Кривбассом благодаря пенальти

Премьер-лига

Серьезная заявка на победу

Динамо удваивает преимущество в игре с Кривбассом благодаря пенальти

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В середине первого тайма киевлянам удалось развить успех. Хозяева заработали 11-метровый удар и Виталий Буяльский смог его реализовать.

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Через несколько минут после второго пропущенного Юрий Вернидуб решил отправить Максима Лунева на скамейку запасных. Его место на поле занял Маттео Аморозо.

В первой половине встречи "Кривбасс" еще ни разу не пробивал по воротам. Нет никаких предпосылок для того, чтобы криворожская команда сегодня зацепилась хотя бы за ничью.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 18:58
Снова левый пенальти для ублюдка суркиса(..На это смотреть уже противно!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 18:58
Снова левый пенальти для ублюдка суркиса(..На это смотреть уже противно!
Ответить
0
0

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