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Динамо самостоятельно создает себе неприятности. Автогол делает счет 2:1

Премьер-лига
Обновлено

Теперь отставание сокращается до минимума

Динамо самостоятельно создает себе неприятности. Автогол делает счет 2:1

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В конце тайма уже в компенсированное время "Кривбасс" неожиданно забивает гол. В этом подопечным Вернидуба помог Тарас Михавко – именно от него мяч залетает в ворота Бущана на 3-й добавленной минуте.

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Это результативное действие может вдохновить криворожскую команду на нечто большее. Отметим, что к перерыву гости нанесли лишь один удар, который попал в створ.

Александр Романчук сделал навес в штрафную и мяч дошел до Михавко, который буквально шел в ворота. Тарас не успел отреагировать, чтобы выбить его.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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