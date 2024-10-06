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Динамо самостоятельно создает себе неприятности. Автогол делает счет 2:1
Теперь отставание сокращается до минимума
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В конце тайма уже в компенсированное время "Кривбасс" неожиданно забивает гол. В этом подопечным Вернидуба помог Тарас Михавко – именно от него мяч залетает в ворота Бущана на 3-й добавленной минуте.
Это результативное действие может вдохновить криворожскую команду на нечто большее. Отметим, что к перерыву гости нанесли лишь один удар, который попал в створ.
Александр Романчук сделал навес в штрафную и мяч дошел до Михавко, который буквально шел в ворота. Тарас не успел отреагировать, чтобы выбить его.
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