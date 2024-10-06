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Ашур: Понимали, что будет низкий, компактный блок. В Ворскле было номинально на поле 6 защитников

Премьер-лига

Тренер Полесья рассказал об очередной победе

Ашур: Понимали, что будет низкий, компактный блок. В Ворскле было номинально на поле 6 защитников

polissyafc.com

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Имад Ашур выступил на послематчевой пресс-конференции.

"Поединок не был легким. Еще больше это подтвердилось, когда увидели стартовый состав соперника, где у них было номинально на поле 6 защитников. Мы понимали, что будет низкий, компактный блок, настроенный на то, чтобы найти пространство, которое мы будем оставлять за спинами, проводить быстрые атаки. Раскрывать такие блоки – самое сложное. Позиционная игра требует понимания позиции и роли в любой момент. Это было бы легко, если мы в каждом эпизоде ​​принимали идеальные решения. Но мы не играем с джойстиком, а даем возможность личностям-игрокам принимать решения”.

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“В то же время мы понимаем, что можем потерять мяч и должны агрессивно отработать в контрпрессинге. В первом тайме вынуждали соперника ошибаться на его половине поля. Будем откровенны: если есть матч, где соперник ничего не создал у наших ворот, то у них будет супер-плохой день, или мы это соперник очень странного уровня”, – заявил специалист.

"Волки" догнали "Александрию". У обеих команд по 20 очков.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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