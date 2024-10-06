Ашур: Понимали, что будет низкий, компактный блок. В Ворскле было номинально на поле 6 защитников

Имад Ашур выступил на послематчевой пресс-конференции.

"Поединок не был легким. Еще больше это подтвердилось, когда увидели стартовый состав соперника, где у них было номинально на поле 6 защитников. Мы понимали, что будет низкий, компактный блок, настроенный на то, чтобы найти пространство, которое мы будем оставлять за спинами, проводить быстрые атаки. Раскрывать такие блоки – самое сложное. Позиционная игра требует понимания позиции и роли в любой момент. Это было бы легко, если мы в каждом эпизоде ​​принимали идеальные решения. Но мы не играем с джойстиком, а даем возможность личностям-игрокам принимать решения”.