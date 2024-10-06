Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Полесья – о том, как предотвратил пропущенный гол: Увидел, что игрок будет бить в дальний угол
Артем Смоляков в двух эпизодах повлиял на результат
Фото: ФК Полісся
Футболист "волков" спас коллектив от гола в начале встречи, а во втором тайме принес победу хозяевам в игре против "Ворсклы" (2:1).
“В этом ударе не было ничего такого. Я сыграл на подборе, увидел, что нахожусь сам и пробил. Так мяч не отскакивал ко мне [ранее]. Сейчас увидел, была возможность и я пробил”.
“В последний раз забивал “Минаю” тот, скажем так, красивый гол. Я рад, что команда победила, рад за команду. На первых минутах где-то немного не доиграли в обороне, я увидел, что игрок будет бить в дальний угол и я побежал туда и спас ворота”, – заявил защитник.
21-летний футболист провел в этом сезоне УПЛ 8 матчей.
Популярное сейчас
- ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной
- Украина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу
- ВСУ ликвидировали бывшего футболиста юношеской сборной России по футболу
- Динамо – Кривбасс: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права