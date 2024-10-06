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Защитник Полесья – о том, как предотвратил пропущенный гол: Увидел, что игрок будет бить в дальний угол

Премьер-лига

Артем Смоляков в двух эпизодах повлиял на результат

Защитник Полесья – о том, как предотвратил пропущенный гол: Увидел, что игрок будет бить в дальний угол

Фото: ФК Полісся

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Футболист "волков" спас коллектив от гола в начале встречи, а во втором тайме принес победу хозяевам в игре против "Ворсклы" (2:1).

“В этом ударе не было ничего такого. Я сыграл на подборе, увидел, что нахожусь сам и пробил. Так мяч не отскакивал ко мне [ранее]. Сейчас увидел, была возможность и я пробил”.

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“В последний раз забивал “Минаю” тот, скажем так, красивый гол. Я рад, что команда победила, рад за команду. На первых минутах где-то немного не доиграли в обороне, я увидел, что игрок будет бить в дальний угол и я побежал туда и спас ворота”, – заявил защитник.

21-летний футболист провел в этом сезоне УПЛ 8 матчей.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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