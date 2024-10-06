Киевляне выходят на чистое первое место. Динамо – Кривбасс 2:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Шовковского одолели гостей из Кривого Рога благодаря быстрому голу и пенальти в первом тайме. Хотя коллектив Вернидуба сократил отставание перед перерывом с помощью Тараса Михавко, больше гости ничего не смогли создать, если не учитывать несколько ударов мимо ворот.

У "Динамо" 22 очка. После паузы на поединки сборных лидер УПЛ будет играть в дерби против "Оболони". Криворожский коллектив находится на 8-й строчке (11 баллов). В следующем туре бронзовый призер встретится с "Зарей".

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Смотрите обзор матча 9-го тура УПЛ 2024/25

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Динамо – Кривбасс 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 (п) – Михавко, 45+3 (аг)