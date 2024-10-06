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Шовковский – об играх ЛЕ в Гамбурге: К сожалению, мы уже не можем это изменить

Премьер-лига
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Наставник выступил на пресс-конференции после матча с Кривбассом

Шовковский – об играх ЛЕ в Гамбурге: К сожалению, мы уже не можем это изменить

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Александр Шовковский пообщался с журналистами.

“Все команды Вернидуба отличаются желанием играть активно, местами – агрессивно. К этому добавилась непростая логистика. Отлично, что Ярмоленко и Буяльский, которых я не мог привлечь на матч с "Хоффенхаймом", пропустив несколько дней, смогли провести одну тренировку и сегодня помогли нам. В таком графике играть 13-15 футболистами непросто. Мы выкручиваемся как можем".

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"Мы решили вылететь из Германии утром на следующий день после матча. Рейс задержался на два часа, но это не помешало провести тренировку в Люблине. Вернее, это была больше разминка, чем тренировка. Мы даже не успели разобрать матч с "Хоффенхаймом". А теперь наши сборники выезжают в расположение национальной команды. Вы должны понимать, в каком графике мы работаем… Безусловно, свежести нам не хватало.

[О смене города для домашних матчей еврокубков] К сожалению, мы уже не можем это изменить. Гамбург заявлен как наш "домашний" город. Так что есть как есть”, – заявил тренер.

"Динамо" возглавило таблицу УПЛ, опередив "Полесье" и "Александрию".

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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