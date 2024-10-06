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Вернидуб – о ротации Динамо: Они все свежие, чего они должны устать? Хорошо, что у киевлян есть такая возможность

Премьер-лига

Наставник Кривбасса – о длинной скамейке запасных соперника

Вернидуб – о ротации Динамо: Они все свежие, чего они должны устать? Хорошо, что у киевлян есть такая возможность

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Юрий Вернидуб отметил, что у Александра Шовковского больше возможностей проводить ротацию.

“Много здесь не скажешь. Снова проиграли, теперь – "Динамо". Очень быстро пропустили два мяча. Что-то у нас не пошло. Потом мы уже отличились в конце тайма.

Во втором тайме мы хотели больше забить, а "Динамо" сохранить результат. Так оно и завершилось. Да, и у “Динамо”, и у нас были определенные моменты, но чего-то серьезного я не увидел”.

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“Из сегодняшнего стартового состава “Динамо” с “Хоффенхаймом” играли только Бущан, Михавко и Попов. Они все свежие, чего они должны устать?

Очень хорошо, что у "Динамо" есть такая возможность проводить ротацию. Желаю и "Динамо", и "Шахтера", чтобы они брали свои очки в еврокубках, но им очень тяжело. Мы прокатились на эти два матча с "Бетисом" в квалификации Лиги конференций и на себе почувствовали, насколько это. А если нет глубины состава, то вообще”, – резюмировал специалист.

"Кривбасс" занимает 8-е место (11 баллов).

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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