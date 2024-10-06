Вернидуб – о ротации Динамо: Они все свежие, чего они должны устать? Хорошо, что у киевлян есть такая возможность

Юрий Вернидуб отметил, что у Александра Шовковского больше возможностей проводить ротацию.

“Много здесь не скажешь. Снова проиграли, теперь – "Динамо". Очень быстро пропустили два мяча. Что-то у нас не пошло. Потом мы уже отличились в конце тайма.

Во втором тайме мы хотели больше забить, а "Динамо" сохранить результат. Так оно и завершилось. Да, и у “Динамо”, и у нас были определенные моменты, но чего-то серьезного я не увидел”.