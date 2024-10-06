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Карраско - об игре с Шахтером: Все могло быть иначе, если бы мы по-другому распорядились своим первым моментом
Сегодня у ЛНЗ не удавалось ничего
Фото - Карпати
Главный тренер "ЛНЗ" Андрес Карраско прокомментировал разгромное поражение от "Шахтера" (1:5) в матче 9-го тура УПЛ.
"Мы планировали играть по-другому, но у нас это не получилось. Мы не смогли правильно понять ситуацию, где мы должны были защищаться в тех позициях, где они обычно хорошо себя показывают.
Все могло быть иначе, если бы мы по-другому распорядились своим первым моментом, но так не получилось, после этого все было гораздо труднее.
Наш план - быть гораздо более агрессивными. Но если ты заканчиваешь матч с одной желтой за симуляцию, это показывает, что в борьбе мы были всегда на шаг позади. Мы знали, что против "Шахтера" нам надо больше бегать.
Мы должны были их останавливать, чтобы не давать играть в их ритме и после этого атаковать. У нас очень высокие крайние защитники и мы поздно оказывались в зонах, где должны были атаковать.
5 матч без побед? Я не люблю говорить об игроках, которых сейчас не хватает. Мы сейчас используем правого вингера на позиции левого защитника. У нас только одна замена в линию защиты. Нам не хватает Ассинора, Соареша, Дайку и Тиля. Это тяжело, если ты хочешь менять ритм. Я не говорю о матче с "Шахтером". Я говорю о матчах с "Колосом", "Черноморцем". Теперь мы платим цену за то, что их не хватает", - сказал Карраско.
За стартовые 9 туров УПЛ "ЛНЗ" добыл 12 очков. Сейчас команда занимает 7-е место в турнирной таблице.
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