Судаков: Путря говорит, что, где бы он ни был, он меня продает

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился впечатлениями от покера в матче против "ЛНЗ" (5:1) в рамках 9-го тура УПЛ.

- Георгий, сегодня, безусловно, замечательный день для тебя - покер в ворота "ЛНЗ", еще и ассист. Как чувствуешь себя, когда забиваешь четыре мяча в матче?

- Если честно, то, конечно же, приятно, но что испытываю какие-то особые эмоции, я не сказал бы. Доволен победой, доволен результатом, в первую очередь команды, тем, что мы смогли прервать такую серию, потому что сейчас немного сложный момент, такие качели: то выигрываем, то ничья, то поражение. Поэтому нужно одержать эти победы, сверхважные для нас, и уже думать наперед, ведь мы все знаем, что сейчас отстаем на шесть очков от лидеров и нужно их догонять.

- Это первый покер в твоей карьере?

- Возможно, в детской команде забивал, но на взрослом уровне, да, первый. Это очень приятно.

- Что, по твоему мнению, стало ключевым в том, чтобы ты реализовал все эти моменты? Расскажи коротко о каждом голе. И была ли у тебя особая тактика на этот матч?

- Нет, играл как всегда. На каждый поединок настраиваюсь на 100 процентов. Наверное, мог забить даже больше. И жаль, что не забил, потому что, как мне сказали, никто еще не забивал в чемпионате Украины 5 голов. Что касается мячей. Первый гол сделали с Дмитрием Крыськивым и Лассиной, я там быстро подстроился под мяч и пробил. Второй гол: там мне Артем Бондаренко отдал хороший ассист. Третий гол: хороший ассист мне отдал Невертон. Четвертый гол: ко мне отскочил мяч. В двух забитых мячах, можно сказать, где-то повезло, но первые два мне очень понравились - как индивидуально, так и командно мы разыграли супер!

- Какой именно из этих четырех голов ты запомнишь больше всего и почему?

- Наверное, первый. Именно его посвятил своей семье, и вообще очень хороший момент, красивый гол. Он мне понравился.

- Ты показывал сердце после гола - это для дочери?

- Да.

- Что тебе сказали тренер, партнеры по команде, а может, и соперники после твоего покера?

- Илья Путря, правый защитник, говорит, что, где бы он ни был, он меня продает. Он был в предыдущей команде, в "Черноморце", и я как раз забил им два гола и отдал ассист. Потом еще раз играли против них, и я снова забил. И он шутил во время матча: "Я тебя продаю. Когда куда-то перейдешь, то проставишься немного". А так, конечно, приятно, ребята поздравили и еще сейчас в раздевалке, может, поздравят.

- Уже совсем скоро ты и другие сборники отправляетесь в лагерь национальной команды. Какие задачи ставишь перед собой на эти октябрьские матчи сборной Украины и чего ожидаешь от этого периода?

- Мы так же в трудной ситуации в сборной - проиграли первые два матча Лиги наций. Сейчас нам просто нельзя проигрывать, надо добывать положительный результат. Первый матч с Грузией будет сверхважным, так же и с Чехией. Знаю, что играем в Польше, поэтому надеемся на поддержку наших болельщиков и едем добывать только победу.

- Кстати, о болельщиках. Сегодня на стадионе также было достаточно зрителей, все они скандировали «Судаков!». Что чувствовал в такие моменты?

- Пожалуй, это как раз такие искренние эмоции, очень приятные, теплые - когда на этой арене ты получаешь результат и болельщики выкрикивают твою фамилию. Наверное, это детская мечта. Когда ходил на матчи "Металлиста", то там слышал, как весь стадион скандировал имена Хавьера или Эдмара. И вот такие ассоциации у меня остались. Поэтому, конечно, приятно, когда ты играешь в этой команде и тебя так поддерживают болельщики.