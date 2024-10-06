Ашур – о результатах и позиции в таблице: Главное, чтобы мы не стали самоуверенными или тщеславными

Имад Ашур заявил, что важно сохранять концентрацию и не поддаваться самоуверенности.

“Отдаем должное каждой команде УПЛ. Есть много изменений, у клубов есть желание быть проактивными и четко понимать, благодаря чему они хотят получать результат. Это здорово, потому что это будет для нас еще одним моментом развития.

Главное, чтобы в какой-то момент мы не стали самоуверенными или тщеславными, но мы над этим работаем, предотвращаем. Не может на нас влиять ни счет матча, ни промежуточная позиция в таблице. Уходит сезон, не стоит смотреть в таблицу. Матч закончился, делаем выводы, готовимся к следующей игре, понимаем, что будут сюрпризы”.