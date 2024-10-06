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Ашур – о результатах и позиции в таблице: Главное, чтобы мы не стали самоуверенными или тщеславными

Премьер-лига

Тренер Полесья прокомментировал продолжение серии без поражений

Ашур – о результатах и позиции в таблице: Главное, чтобы мы не стали самоуверенными или тщеславными

polissyafc.com

Новина українською

Имад Ашур заявил, что важно сохранять концентрацию и не поддаваться самоуверенности.

“Отдаем должное каждой команде УПЛ. Есть много изменений, у клубов есть желание быть проактивными и четко понимать, благодаря чему они хотят получать результат. Это здорово, потому что это будет для нас еще одним моментом развития.

Главное, чтобы в какой-то момент мы не стали самоуверенными или тщеславными, но мы над этим работаем, предотвращаем. Не может на нас влиять ни счет матча, ни промежуточная позиция в таблице. Уходит сезон, не стоит смотреть в таблицу. Матч закончился, делаем выводы, готовимся к следующей игре, понимаем, что будут сюрпризы”.

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“Мы готовимся от матча к матчу, лично я так готовлюсь. Особенно это в тот момент, когда мы формируем коллектив и стабильность нашей идеи. Только фокус на конкурентах. Если в течение этого периода формирования мы еще и получаем результат, то я могу только порадоваться за ребят. Они этого заслуживают той работой, которую выполняют ежедневно”, – считает наставник.

С учетом прошлого сезона "волки" не проиграют в УПЛ 13 матчей.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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