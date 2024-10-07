Прима Судакова, монумент Паламарчука и победный рейд Луана. Символическая сборная 9-го тура УПЛ

Украинские команды официально ушли на международный перерыв, успешно отыграв 9-й тур перед октябрьскими матчами сборных.

Этот тур по сути прошел сенсаций и отметился сразу двумя нулевыми ничьими. В свою очередь лидеры подарили нам эффектные победы. Георгий Судаков с его покером во главе донецкого "Шахтера" разбил в одно лицо черкасский ЛНЗ, а житомирское "Полесье" на своем поле переиграло полтавскую "Ворсклу".

В свою очередь звание лучшей концовки с отрывом отошло "горожанам" Руслана Ротаня и львовянам Виталия Пономарева. Первый гол в матче на 88-й минуте, и развязка на 90+8. Это нужно было видеть!

А завершался уик-энд очным противостоянием серебряного и бронзового призеров. Несмотря на вывеску, особой интриги не получилось. "Динамо" Александра Шовковского методично добыло три очка в матче с криворожским "Кривбассом" и сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу.

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 9-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты. Открывают нашу команду представители героической оборонительной линии "Ингульца" Василия Кобина:

Вратарь: Алексей Паламарчук ("Ингулец")

Какое это уже попадание опытного голкипера в подобные символические сборные в текущей кампании? Сбились со счета. Очередной топовый перформанс от Алексея в этом туре. В противостоянии с львовскими "Карпатами" Паламарчук сделал все и даже больше, чтобы помочь команде Василия Кобина добыть ничейный результат. И парированный пенальти в конце основного времени во Львове - как квинтэссенция выступления стража ворот "Ингульца".

Правый защитник: Станислав-Нури Малыш ("Ингулец")

Следующим идет партнер Паламарчука по защите. Фулбек представителя поселка Петрово провел солидный поединок против "львов" Владислава Лупашко. Малыш был надежным в обороне и активным в атаке. А в конце первого тайма на стадионе "Украина" и вообще мог размочить счет. Немножко не повезло - попал в стойку ворот Кемкина.

Центральный защитник: Владимир Виливальд ("Ингулец")

И еще один игрок из "Ингульца". Слишком много? Да нет. "Карпаты" очень много создали в домашнем матче. И прежде всего проявила себя достойно как раз оборона "Ингульца". А сам же Виливальд был ее лидером и руководил действиями партнеров. Владимир был активным на протяжении всего поединка, не выключался, не терял концентрацию и буквально выгрызал мячи у более мастеровитых визави.

Центральный защитник: Александр Черноморец ("Ворскла")

Хотя и полтавчанам не удалось отобрать зачетные баллы у житомирских "волков", возрастной центрбек был самым убедительным в составе "Ворсклы". Черноморец в хорошем смысле "бросался" под удары и проявил бойцовские качества. В частности, в одном из эпизодов Александр спас свою команду после выстрела Луиферу, выбив кожаного с самой линии ворот.

Левый защитник: Артем Смоляков ("Полесье")

Невероятный перформанс флангового защитника житомирян. Артем успевал и у своих ворот, и у чужих. В первом тайме поединка с "Ворсклой" Смоляков вынес мяч с ленточки, а затем успешно сыграл на последнем рубеже. К тому же именно шедевральный гол издали в исполнении 21-летнего защитника и принес три очка в актив команды Имада Ашура.

Центральный полузащитник: Валентин Рубчинский ("Динамо")

Появление в старте Рубчинского было призвано заменить в центре поля Шапаренко, который восстанавливался после тяжелого выезда в Хоффенхайм. И Валентин с этой задачей справился на отлично. Именно точный удар молодого хавбека, уже на 5-й минуте встречи с "Кривбассом" Юрия Вернидуба, и размочил счет в битве серебряного и бронзового призеров.

Центральный полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Далее идет дуэт из стана действующего чемпиона. Именно Бондаренко классно склеивал линии "горняков" в игре против черкасского ЛНЗ. И именно он был по сути связующим звеном для нашего следующего героя. Более того, Артем не ушел с поля "Львов-Арены" без результативного действия, оформив ассист на главную звезду нашей сборной.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Вот и он. Говорить о стилистике, мастерстве и влиянии Георгия на игру "горняков" не будем. Это и так все знают. Тем не менее, в матче с подопечными Каррило Карраско 10-го номера "Шахтера" наконец-то прорвало именно статистически. Покер, голевая передача, и по факту идеальное выступление. Что-то добавлять здесь - будет однозначно лишним. Абсолютно топовый матч от лидера центра поля дончан.

Правый вингер: Луан Кампос ("Верес")

Бразилец на протяжении всего поединка с луганской "Зарей" убегал от оппонентов по мокрому и тяжелому полю арены "Авангард". В итоге, однажды подобный рейд Луана завершился шикарным забитым мячом, который и обеспечил три очка и вторую победу в текущем сезоне для банды Олега Шандрука.

Левый вингер: Александр Назаренко ("Полесье")

В этот раз лучший бомбардир украинского первенства ушел с поля без забитого мяча. Однако, при этом Назаренко сделал эффектный ассист, не дав мячу уйти в аут. Более того, Александр и сам тоже был близок к голу, но дважды спасал "Ворсклу" Исенко.

Форвард: Александр Филиппов ("Александрия")

Александр мог стать вообще героем для команды из одноименного города. Филлиппов до последней минуты не выключался из игры, за что и был вознагражден голом в ворота "Руха". Если бы не тот злосчастный пенальти на 90+8... Нацеленность на ворота, интересные решения - это все было от нападающего "горожан" во встрече с львовянами.

Главный тренер: Олег Шандрук ("Верес") / Александр Шовковский ("Динамо")

Опять, оставим выбор лучшего в этой номинации каждому лично. Наставник ровенчан сумел психологически накачать своих подопечных после пропущенного гола, что и итоге вылилось в победный камбэк. Коуч же киевлян в очередной раз успешно провел ротацию и по факту полурезервным составом одержал спокойно победу, что позволило уйти на перерыв в качестве лидера таблицы.

Джокер тура: Илья Шевцов ("Черноморец")

Выход на замену в чрезвычайно вязкой игре с "Оболонью", две минуты и победный гол. Замена Александра Бабича сработала на все 100%!

Запасные: Максим Механив ("Левый берег"), Тарас Михавко ("Динамо"), Александра Тымчик ("Динамо"), Денис Попов ("Динамо"), Игорь Пердута ("Ворскла"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Максим Третьяков ("Колос"), Олег Очеретько ("Карпаты"), Ибрахим Кане ("Ворскла"), Александр Зубков ("Шахтер"), Луифер Эрнандес ("Полесье"), Лассина Траоре ("Шахтер").