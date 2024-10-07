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Шовковский: В расположении останется 9-10 полевых игроков. Придется задействовать ребят из юношеской команды

Премьер-лига

Тренер рассказал о тренировках во время международной паузы

Шовковский: В расположении останется 9-10 полевых игроков. Придется задействовать ребят из юношеской команды

Фото: Динамо

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Отсутствие травмированных футболистов и вызов игроков в национальные команды внесут коррективы в тренировку "Динамо" в ближайшее время.

“Мы не могли рассчитывать на Пихаленка и Бражко. Проблемы есть и у Шепелева. Себальос восстанавливается. Сейчас в нашем расположении останется 9-10 полевых игроков. Придется вовлекать в тренировочный процесс ребят из юношеской команды. Сейчас футболисты получат три дня выходных, а потом мы будем работать в штатном режиме".

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“Что касается адаптации Герреро, то вокруг него нормальная аура, атмосфера. Он почти полностью интегрировался в наш коллектив как личность, но ему еще нужно большее понимание и навыки в плане адаптации к требованиям. Я доволен его действиями, он дает нам креатив. К тому же конкуренция никогда не бывает лишней”, – считает тренер.

"Динамо" сыграет следующий поединок против "Оболони" 19 октября.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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