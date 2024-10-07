Буяльский: Если пропускаешь на последних минутах, то теряешь уверенность. Во втором тайме больше было сумбура

Полузащитник прокомментировал в эфире транслятора результат матча с "Кривбассом".

"Мы хорошо стартовали, в первом тайме все, о чем договаривались, сделали, но в конце тайма пропустили. А те, кто играл в футбол, знают – если пропускаешь на первых или последних минутах, то теряешь уверенность. Так и случилось – во втором тайме уже больше было не футбола, а сумбура”.

“В перерыве тренер ничего такого не говорил в плане тактики. Сказал больше контролировать мяч сзади, чтобы их игроки атаки больше бегали и уставали. Но они хорошо разобрали, играли один в один, поэтому контролировать было тяжело, и мы много мяч выбивали.

Пенальти? Ярмоленко сказал, чтобы я пробил. Хотя обычно он пробивает. Спасибо ему, что дал пробить. Какое настроение перед сборной? Прекрасное, потому что мы выиграли. Главное – вернуться без травм”, – сказал капитан киевлян.