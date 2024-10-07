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Буяльский: Если пропускаешь на последних минутах, то теряешь уверенность. Во втором тайме больше было сумбура
Капитан Динамо сказал несколько слов после поединка
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Полузащитник прокомментировал в эфире транслятора результат матча с "Кривбассом".
"Мы хорошо стартовали, в первом тайме все, о чем договаривались, сделали, но в конце тайма пропустили. А те, кто играл в футбол, знают – если пропускаешь на первых или последних минутах, то теряешь уверенность. Так и случилось – во втором тайме уже больше было не футбола, а сумбура”.
“В перерыве тренер ничего такого не говорил в плане тактики. Сказал больше контролировать мяч сзади, чтобы их игроки атаки больше бегали и уставали. Но они хорошо разобрали, играли один в один, поэтому контролировать было тяжело, и мы много мяч выбивали.
Пенальти? Ярмоленко сказал, чтобы я пробил. Хотя обычно он пробивает. Спасибо ему, что дал пробить. Какое настроение перед сборной? Прекрасное, потому что мы выиграли. Главное – вернуться без травм”, – сказал капитан киевлян.
Виталий забил третий гол в нынешнем сезоне УПЛ.
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