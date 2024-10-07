Вивчаренко – о лидерстве в таблице: Надеемся, все так и останется, как сейчас

Защитник киевского "Динамо" ожидает, что команда сохранит первое место в чемпионате.

“Очень тяжелая игра, после еврокубков всегда тяжело переключаться. Плюс дорога оказывает влияние на кондиции. Поэтому хорошо, что сегодня удалось победить – это самое главное. Хорошо, что удается выигрывать каждую игру, а в таблицу посмотрим уже в конце сезона. Надеемся, все так и останется, как сейчас”.