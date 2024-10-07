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Вивчаренко – о лидерстве в таблице: Надеемся, все так и останется, как сейчас

Премьер-лига

Константин прокомментировал победу над Кривбассом

Вивчаренко – о лидерстве в таблице: Надеемся, все так и останется, как сейчас

Фото: Олександр Приходько

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Защитник киевского "Динамо" ожидает, что команда сохранит первое место в чемпионате.

“Очень тяжелая игра, после еврокубков всегда тяжело переключаться. Плюс дорога оказывает влияние на кондиции. Поэтому хорошо, что сегодня удалось победить – это самое главное. Хорошо, что удается выигрывать каждую игру, а в таблицу посмотрим уже в конце сезона. Надеемся, все так и останется, как сейчас”.

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"Конечно, переезды влияют, но жаловаться мы не имеем права. Выходим, играем — что есть, то есть. Последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме. Ноги налились…”, – отметил защитник.

22-летний футболист провел 6-й матч в УПЛ 2024/25.

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Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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7777 (Майское)
07.10.2024 в 04:05
ЛИС САК!!!! ТИ ФУТБОЛ ДИВИВСЯ, ХОЧ???????
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Комментарии 1
7777 (Майское)
07.10.2024 в 04:05
ЛИС САК!!!! ТИ ФУТБОЛ ДИВИВСЯ, ХОЧ???????
Ответить
0
0

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