Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вивчаренко – о лидерстве в таблице: Надеемся, все так и останется, как сейчас
Константин прокомментировал победу над Кривбассом
Фото: Олександр Приходько
Защитник киевского "Динамо" ожидает, что команда сохранит первое место в чемпионате.
“Очень тяжелая игра, после еврокубков всегда тяжело переключаться. Плюс дорога оказывает влияние на кондиции. Поэтому хорошо, что сегодня удалось победить – это самое главное. Хорошо, что удается выигрывать каждую игру, а в таблицу посмотрим уже в конце сезона. Надеемся, все так и останется, как сейчас”.
"Конечно, переезды влияют, но жаловаться мы не имеем права. Выходим, играем — что есть, то есть. Последствия тяжелого пути ощутили во втором тайме. Ноги налились…”, – отметил защитник.
22-летний футболист провел 6-й матч в УПЛ 2024/25.
Популярное сейчас
- Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Динамо - Кривбасс 2:1. Не та команда Вернидуба, не та!
- Динамо – Кривбасс: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Палкин назвал будущую бразильскую топ-звезду нынешнего Шахтера
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
Комментарии 1