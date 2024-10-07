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Вернидуб – о пенальти: Не знаю, была ли там рука. Не понимаю эти моменты

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Наставник Кривбасса отметил неоднозначную трактовку моментов с помощью VAR

Вернидуб – о пенальти: Не знаю, была ли там рука. Не понимаю эти моменты

Фото: ФК Кривбас

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Главный тренер криворожской команды в эфире UPL.TV прокомментировал поражение от "Динамо".

“Не скажу, что был провал. Первый пропущенный мяч – это следствие отсутствия сыгранности в защитном звене. Нужно терпение и нужно работать. Второй мяч – пенальти. Не знаю, была ли там рука, но если посмотрели VAR и сказали... Я не понимаю эти моменты, не хочу никого оскорблять, но дома у нас в матче с "Александрией" – чистый пенальти за фол на Сосе, но VAR не видит этого, говорят, нет пенальти".

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“Ребята не опустили руки, играли до конца и забили свой гол в конце первого тайма. На второй тайм вышли с желанием еще забить, но не смогли. У "Динамо" тоже были моменты. Думаю, игра была неплохая в исполнении обеих команд, но мы проиграли. Понимаем, что нужно набирать очки, но пока их нет.

Мы собрали 17 футболистов в заявку. Двое из команды U-19. У "Динамо" сейчас такой период, что много матчей, многие игроки получили повреждения, я это хорошо понимаю, но у киевлян есть по два футболиста на каждую позицию. Я говорил об этом и своим подопечным, что это не нужно учитывать. Возможно, устали только Бущан и два центральных защитника. Все”, – заявил тренер.

20 октября "Кривбасс" сыграет против "Зари".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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