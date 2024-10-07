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Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко
Полузащитник пропустит несколько недель
Фото - Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал в эфире транслятора победу над "Кривбассом".
“Давайте будем откровенны. Это был важный для нас результат, и понимали, что будет сложная игра. Мы двое суток добирались до Киева, времени на полноценное восстановление не было. Мы настраивали игроков, разбирали соперника. И в первом тайме, пока мы еще были более или менее свежими, использовали свои наработки. Во втором тайме было сложнее, но понятно по каким причинам.
У Пихалёнка непростое повреждение. Минимум три недели мы его на поле не увидим, а может быть и месяц. Затем ему нужно будет догонять и набирать форму. У него икроножная камбаловидная мышца. Обследование показало 6 см повреждения. Насколько я понимаю, это такая же проблема, как у Зинченко".
“Если бы я рассчитывал исключительно на 11-12 игроков, это была бы для нас проблема. Но мы постоянно делаем ротацию, хотя все ребята желают играть в каждом матче. Сила команды в тончайшем кольце цепи. Если он перестанет работать, то и вся машина даст сбой.
Герреро очень важный игрок, он добавляет нам креатива. У него с Ванатом будет отличная конкуренция, они должны дополнять и усиливать друг друга”, – рассказал тренер.
Во второй половине октября "Динамо" будет играть против "Оболони", "Ромы" и "Шахтера".
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