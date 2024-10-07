Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал в эфире транслятора победу над "Кривбассом".

“Давайте будем откровенны. Это был важный для нас результат, и понимали, что будет сложная игра. Мы двое суток добирались до Киева, времени на полноценное восстановление не было. Мы настраивали игроков, разбирали соперника. И в первом тайме, пока мы еще были более или менее свежими, использовали свои наработки. Во втором тайме было сложнее, но понятно по каким причинам.

У Пихалёнка непростое повреждение. Минимум три недели мы его на поле не увидим, а может быть и месяц. Затем ему нужно будет догонять и набирать форму. У него икроножная камбаловидная мышца. Обследование показало 6 см повреждения. Насколько я понимаю, это такая же проблема, как у Зинченко".