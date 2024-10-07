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Брагару: Ожидали, что с Кривбассом будет тяжелая игра - так и случилось
Хавбек "Динамо" - о победе над криворожским клубом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Максим Брагару в эфире Football Hub прокомментировал победу над "Кривбассом" (2:1) в матче 9-го тура УПЛ.
- Сегодня вы вышли на поле в стартовом составе. Какие впечатления от игры?
- Конечно, я счастлив выходить на поле с первых минут. Были моменты, когда удавались проходы, но не хватало концовки. Буду работать над этим.
- В еврокубковом матче вы получили красную карточку. Как удалось пережить это психологически и подготовиться к этому поединку?
- Все поддержали - и партнеры, и тренерский штаб, и семья. Я пытался забыть тот момент, сконцентрировался на подготовке, чтобы прогрессировать и показывать результат.
- На что Александр Шовковский обращал внимание перед матчем с "Кривбассом"? На какие слабые стороны соперника указывал?
- Во-первых, акцентировали внимание на том, что будет очень тяжелая игра. Команда навязывает борьбу, есть очень хорошие исполнители, активно прессингуют. Ожидали, что будет тяжелая игра - так и случилось, - сказал Брагару.
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