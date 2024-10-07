Брагару: Ожидали, что с Кривбассом будет тяжелая игра - так и случилось

Полузащитник "Динамо" Максим Брагару в эфире Football Hub прокомментировал победу над "Кривбассом" (2:1) в матче 9-го тура УПЛ.

- Сегодня вы вышли на поле в стартовом составе. Какие впечатления от игры?

- Конечно, я счастлив выходить на поле с первых минут. Были моменты, когда удавались проходы, но не хватало концовки. Буду работать над этим.

- В еврокубковом матче вы получили красную карточку. Как удалось пережить это психологически и подготовиться к этому поединку?

- Все поддержали - и партнеры, и тренерский штаб, и семья. Я пытался забыть тот момент, сконцентрировался на подготовке, чтобы прогрессировать и показывать результат.

- На что Александр Шовковский обращал внимание перед матчем с "Кривбассом"? На какие слабые стороны соперника указывал?

- Во-первых, акцентировали внимание на том, что будет очень тяжелая игра. Команда навязывает борьбу, есть очень хорошие исполнители, активно прессингуют. Ожидали, что будет тяжелая игра - так и случилось, - сказал Брагару.