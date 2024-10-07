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Защитник Кривбасса: Мы пропустили случайные голы
Александр Романчук - о поражении от "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Кривбасса" Александр Романчук прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в выездном матче 9-го тура УПЛ.
- Чего не хватило на старте игры, ведь быстро пропустили два гола?
- Интересный вопрос... Где-то, возможно, концентрации. Надо собраннее играть в обороне и не допускать таких простых ошибок. Мы пропустили случайные голы. Надо действовать в защите надежнее, это моя ответственность в том числе. Тяжело, когда в начале игры пропускаешь два гола. Но, несмотря на это, мы все равно должны были сыграть лучше: забили в раздевалку, все было в наших руках.
Спасибо команде за игру. Все бились до последнего; к ребятам, я считаю, не должно быть в этом плане претензий. Где-то чего-то нам не хватает в завершении. Всем надо подумать над своими ошибками и сделать выводы.
- Ты сегодня забил гол. Вспомни этот момент...
- Штрафной удар... Макс Задерака выполнил идеальную подачу - я вбежал и пробил головой. Увидел, что на табло записали автогол... Я пробивал, а потом уже увидел мяч в воротах. На кого бы ни записали мяч - я рад, что помог "Кривбассу" забить гол, - сказал Романчук.
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