Динамо сообщило детали травм Пихаленка и Бражко

В матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого "Хоффенхайма" (0:2) травмы получили двое футболистов "Динамо".

У полузащитника Александра Пихаленка диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. Срок реабилитации хавбека - три недели.

А полузащитник Владимир Бражко пока не может играть из-за трещины ребер в стадии консолидации. О сроках восстановления динамовца будет сообщено дополнительно.

Оба футболиста не поедут из-за своих повреждений в национальную сборную и будут восстанавливаться на клубной базе в Вите-Литовской.