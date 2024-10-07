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Динамо сообщило детали травм Пихаленка и Бражко
Киевский клуб раскрыл подробности травмированных игроков
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого "Хоффенхайма" (0:2) травмы получили двое футболистов "Динамо".
У полузащитника Александра Пихаленка диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. Срок реабилитации хавбека - три недели.
А полузащитник Владимир Бражко пока не может играть из-за трещины ребер в стадии консолидации. О сроках восстановления динамовца будет сообщено дополнительно.
Оба футболиста не поедут из-за своих повреждений в национальную сборную и будут восстанавливаться на клубной базе в Вите-Литовской.
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