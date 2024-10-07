Верес заполнит паузу в чемпионате спаррингом с одним из лидеров УПЛ

"Верес" во время перерыва в чемпионате Украины, вызванного матчами сборных, заполнит паузу контрольным матчем с "Полесьем", сообщает Sport.ua.

Игра состоится 12 октября в Житомире. Ровенский клуб возобновит тренировочный процесс 9 октября.

В расположении "Вереса" будет отсутствовать вратарь Андрей Кожухарь, вызванный в сборную Молдовы. В поединке с "Зарей" он был заменен из-за проблем с приводной мышцей бедра.

Есть основания надеяться на скорый возврат в строй Руслана Степанюка, Михаила Протасевича, Евгения Морозко, а вот Василий Гакман после серьезной травмы в поединке с луганчанами выбыл надолго.

Следующий поединок в чемпионате Украины "Верес" проведет 20 октября в Одессе с "Черноморцем".