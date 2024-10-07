Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес заполнит паузу в чемпионате спаррингом с одним из лидеров УПЛ
Игра пройдет 12 октября в Житомире
Фото: НК Верес
"Верес" во время перерыва в чемпионате Украины, вызванного матчами сборных, заполнит паузу контрольным матчем с "Полесьем", сообщает Sport.ua.
Игра состоится 12 октября в Житомире. Ровенский клуб возобновит тренировочный процесс 9 октября.
В расположении "Вереса" будет отсутствовать вратарь Андрей Кожухарь, вызванный в сборную Молдовы. В поединке с "Зарей" он был заменен из-за проблем с приводной мышцей бедра.
Есть основания надеяться на скорый возврат в строй Руслана Степанюка, Михаила Протасевича, Евгения Морозко, а вот Василий Гакман после серьезной травмы в поединке с луганчанами выбыл надолго.
Следующий поединок в чемпионате Украины "Верес" проведет 20 октября в Одессе с "Черноморцем".
Популярное сейчас
- Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- Вместо Ярмоленко - лучший бомбардир УПЛ. Ребров сделал еще две замены в заявке сборной Украины
- Буткевич и Надеин приобрели энергетическую компанию
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек