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Тарануха - о 0:1 с Черноморцем: Фортуна была не на нашей стороне
"Пивовары" минимально уступили одесситам
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Форвард "Оболони" Ростислав Тарануха прокомментировал поражение от "Черноморца" (0:1) в 9-м туре УПЛ.
- Досадное поражение на последних мгновениях поединка, несмотря на то, что команда демонстрировала очень хорошую игру. Общались с главным тренером. Он, в принципе, доволен. Что успел сказать главный тренер после матча?
- Тренер поблагодарил за игру, поблагодарил каждого парня за самоотдачу. Где-то фортуна была не на нашей стороне сегодня. Поэтому имеем такой обидный результат. Надо двигаться дальше и дальше выигрывать в следующих матчах.
- В чем причина двух разных таймов?
- Мы очень хорошо провели первый тайм, очень большую интенсивность подняли. Где-то немного после 60-й минуты просели. Не знаю, с чем это связано, но просели и пропустили гол.
- Что скажете о "Черноморце"? Чем удивила одесская команда?
- Удивила тактическими перестройками. Они первый тайм пытались играть в три центральных защитника, а потом на второй тайм вышли с другой тактической схемой. Но давали играть, все удавалось. Где-то фортуна была не на нашей стороне, - сказал Тарануха.
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