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Тарануха - о 0:1 с Черноморцем: Фортуна была не на нашей стороне

Премьер-лига

"Пивовары" минимально уступили одесситам

Тарануха - о 0:1 с Черноморцем: Фортуна была не на нашей стороне

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Форвард "Оболони" Ростислав Тарануха прокомментировал поражение от "Черноморца" (0:1) в 9-м туре УПЛ.

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- Досадное поражение на последних мгновениях поединка, несмотря на то, что команда демонстрировала очень хорошую игру. Общались с главным тренером. Он, в принципе, доволен. Что успел сказать главный тренер после матча?

- Тренер поблагодарил за игру, поблагодарил каждого парня за самоотдачу. Где-то фортуна была не на нашей стороне сегодня. Поэтому имеем такой обидный результат. Надо двигаться дальше и дальше выигрывать в следующих матчах.

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- В чем причина двух разных таймов?

- Мы очень хорошо провели первый тайм, очень большую интенсивность подняли. Где-то немного после 60-й минуты просели. Не знаю, с чем это связано, но просели и пропустили гол.

- Что скажете о "Черноморце"? Чем удивила одесская команда?

- Удивила тактическими перестройками. Они первый тайм пытались играть в три центральных защитника, а потом на второй тайм вышли с другой тактической схемой. Но давали играть, все удавалось. Где-то фортуна была не на нашей стороне, - сказал Тарануха.

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Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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