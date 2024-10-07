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Заря во время паузы сыграет товарищеский матч с командой УПЛ
Поединок запланировано на 12 октября
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
После календарного поединка с "Вересом" (1:2) футболисты "Зари" возобновят тренировочный процесс 9 октября.
Как сообщает Sport.ua, подопечные Младена Бартуловича заполнят паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, контрольным поединком с "Оболонью". Поединок пройдет 12 октября в Киеве.
Будут отсутствовать вызванные в молодежную сборную Украины полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач. Травмированных среди луганчан нет.
Сейчас "Заря" занимает 6-е место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
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