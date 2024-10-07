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Хавбек Левого Берега: Для нас было важно не проиграть и мы этого достигли

Премьер-лига

"Аисты" расписали безголевую ничью с "Колосом"

Хавбек Левого Берега: Для нас было важно не проиграть и мы этого достигли

Фото: ФК Лівий берег

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Полузащитник "Левого Берега" Клим Приходько прокомментировал ничью с "Колосом" (0:0) в матче 9-го тура УПЛ.

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"По моему мнению, сейчас для нас ничья это положительный результат. Создали немного моментов, поэтому ничьей можем быть довольны. Для нас было важно не проиграть и мы этого достигли. К сожалению, с моментами сегодня были проблемы, но будем работать над игрой в заключительной трети поля.

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Сегодня очень надежно сыграл Механив, но в некоторых эпизодах нам везло. В психологическом плане не чувствовали давления. Первый тайм играли пассивно, но после перерыва удалось перестроиться. Соперник нас ничем не удивил, ведь мы недавно играли в контрольном матче.

Погодные условия нам несколько мешали, но лично мне нравится играть в дождь. Всегда хочется побеждать, но надо также учитывать уровень соперников. В следующем туре будем играть против "Полесья". Календарь у нас сложный, но надо бороться и набирать очки", - резюмировал Приходько.

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Колос (Ковалевка) Клим Приходько Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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