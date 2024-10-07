  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер интересуется саудовским полузащитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер интересуется саудовским полузащитником

Премьер-лига

Неожиданный вариант

Шахтер интересуется саудовским полузащитником

Фото: FK Željezničar

Новина українською

Полузащитник "Железничара" Абдулмалик Аль-Джабер попал в сферу интересов "Шахтера", сообщает Sportske.ba.

По информации источника, представители "горняков" следят за матчами боснийского клуба как раз из-за саудовского хавбека. Официального предложения от дончан по поводу трансфера пока не поступало.

Также отмечается, что в сентябре Аль-Джабер получил предложение от российского "Ростова" в размере около 1,4 млн евро, однако отказался от переезда в страну-агрессор, которая отстранена от еврокубков.

Абдулмалик - воспитанник саудовского клуба "Ухуд". Далее в его карьеры было загребское "Динамо", откуда хавбек в августе 2023 года перешел в "Железничар".

По теме
yellow-arrow
Стали известны характер травмы Ярмоленко и сроки его восстановления
yellow-arrow
Срна: Я - искренний болельщик Динамо, когда они играют в еврокубках
yellow-arrow
Шаповал: Учитывая игру с Колосом, мы остались довольны и ничьей
Шахтер (Донецк) Железничар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportske.ba
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости