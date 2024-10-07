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Шахтер интересуется саудовским полузащитником
Неожиданный вариант
Фото: FK Željezničar
Полузащитник "Железничара" Абдулмалик Аль-Джабер попал в сферу интересов "Шахтера", сообщает Sportske.ba.
По информации источника, представители "горняков" следят за матчами боснийского клуба как раз из-за саудовского хавбека. Официального предложения от дончан по поводу трансфера пока не поступало.
Также отмечается, что в сентябре Аль-Джабер получил предложение от российского "Ростова" в размере около 1,4 млн евро, однако отказался от переезда в страну-агрессор, которая отстранена от еврокубков.
Абдулмалик - воспитанник саудовского клуба "Ухуд". Далее в его карьеры было загребское "Динамо", откуда хавбек в августе 2023 года перешел в "Железничар".
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