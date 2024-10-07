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Шаповал: Учитывая игру с Колосом, мы остались довольны и ничьей

Премьер-лига

Обе команды заработали по одному баллу

Шаповал: Учитывая игру с Колосом, мы остались довольны и ничьей

Фото: ФК Лівий берег

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Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал поделился мыслями относительно ничьей с "Колосом" (0:0) в матче 9-го тура УПЛ.

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"Всегда хочется большего, но хорошо что одно очко набрали. По моему мнению, "Колос" сегодня играл лучше. Мы допустили ряд ошибок, но к самоотдаче претензий нет. Учитывая игру, остались довольны и ничьей. В первой половине встречи играли пассивно, но после перерыва прибавили в активности.

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Было много технических ошибок с нашей стороны. Тренер в перерыве отметил, что стоит наконец начать играть в свой футбол. "Колос" в большинстве матчей играет первым номером, а мы все же больше играем от обороны. В атаке мало что у нас получалось, но главное сделать выводы и работать над ошибками", - сказал Шаповал.

На данный момент "Левый Берег" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 7 очков.

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Колос (Ковалевка) Владислав Шаповал Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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