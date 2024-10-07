Срна: Я - искренний болельщик Динамо, когда они играют в еврокубках

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что он думает о старте сезона донецкого клуба.

"Мы в непростой ситуации, начали чемпионат и Лигу чемпионов не так, как хотели. Мы готовы к критике, принимаем ее. Каждый из нас должен сделать выводы, анализ и взять ответственность. И я должен сделать это первым. Идем дальше.

5:1 с "ЛНЗ" - очень важная победа, качественная победа. Мы смотрим только на себя, мы верим в эту команду и в этого тренера, вместе идем вперед.

Мы недовольны стартом в Лиге чемпионов, но это не катастрофа. У нас 1 очко и матчи впереди. Мы должны поддерживать друг друга в такой тяжелой ситуации.

Я - искренний и честный болельщик "Динамо", когда они играют в еврокубках, ведь нам нужны очки. Но не надо критиковать и говорить, что футболисты не стараются, не хотят, когда играют за сборную, за "Шахтер", за "Динамо". Этим пацанам, этим футболистам тяжело. Поверьте мне, они всегда отдают больше 100% на поле.

В матчах сборной Украины с Грузией и Чехией ожидаю хорошую игру и хороший результат. Желаю им удачи и успехов", - сказал Срна в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.