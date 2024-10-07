Стали известны характер травмы Ярмоленко и сроки его восстановления

У вингера "Динамо" и сборной Украины Андрея Ярмоленко обнаружено повреждение четырехглавой мышцы бедра.

Об этом сообщает Тribuna.com со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Это стало известно после проведенного обследования МРТ. Минимальный срок восстановления 34-летнего украинца составит 2 недели.

В этом сезоне Ярмоленко забил 4 гола в 14 матчах за "Динамо".

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров из-за повреждения Ярмоленко довызвал в национальную команду Александра Назаренко из "Полесья".

Напомним, 11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.