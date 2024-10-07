Рубчинский: Мы не успеваем по темпу, противостоя командам из топ-5 лиг европейского футбола

Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский прокомментировал победу над "Кривбассом" (2:1) в 9-м туре УПЛ, а также оценил старт команды в Лиге Европы.

— Валентин, как игроки киевского "Динамо" выдерживают сумасшедший темп – по два матча в неделю плюс длительные переезды?

— Это очень тяжело, однако, это наши реалии. Конечно, много времени занимает дорога. Постепенно привыкаем к этому ритму. Мы хотели играть в еврокубках – будем терпеть.

— В какое время вы приехали в Киев, после игры с "Хоффенхаймом"?

— Мы приехали домой в субботу, около 14:00, а матч "Динамо" – "Кривбасс" начинался в воскресенье в 18:00. На нашей базе мы провели предигровую тренировку, ведь до матча с "Кривбассом" оставалось около суток. Успели перед тренировкой еще и теорию провести, разобрали игру соперника.

— Переходя к самому поединку с "Кривбассом", он не слишком тяжелым для вас вышел? Уже к 25-й минуте динамовцы выигрывали со счетом 2:0.

— Сначала было трудно, но удалось забить быстрый гол, потом Буяльский забил с одиннадцатиметровой отметки. Конечно, автогол Михавко чуть нам испортил настроение. Во втором тайме мы играли больше по счету, а гости, наоборот, стали чуть агрессивнее играть.

— Ты забил мяч после передачи Тымчика с фланга к линии штрафной. Нечасто такие мячи доходят до адресата, ведь там было много защитников соперника…

— Да, там был хороший проход Саши Тымчика и его прострел в мою сторону. Хорошо, что Герреро чуть переправил мяч на меня. Мой первый удар пришелся в защитника, а уже вторым ударом мне удалось открыть счет в матче.

— Ты забиваешь уже во втором туре кряду. Сначала был гол в ворота "Левого Берега", а сейчас в ворота "Кривбасса". Поймал удачу?

— Надеюсь. Хочется забивать еще больше.

— Если болельщики спросят тебя: "Смог ли ты адаптироваться в "Динамо"?", что ты им ответишь?

— Да, постепенно адаптировался. С ребятами я нормально общаюсь. Я по характеру больше молчаливый, но все нормально в этом плане.

— Перейдем к еврокубкам, где у "Динамо" и "Шахтера" невыразительные матчи против действительно сильных команд. Есть ответ, почему так происходит?

— Мы не успеваем по темпу, противостоя командам из топ-5 лиг европейского футбола. Интенсивность матчей в Европе совершенно иная. В чемпионате Украине совершенно другой уровень футбола, у нас многие команды играют строго от обороны. В еврокубках наши соперники все время играют в атаку, много прессингуют.

— Опыт этих матчей вам поможет в ближайшем будущем?

— Эти игры, с "Лацио" и "Хоффенхаймом" пойдут нам на пользу, мы будем еще лучше играть.

— Как остановить Артема Довбика, который стал забивать практически в каждой игре, в поединке 24-го октября "Рома" – "Динамо" Киев?

— Будет трудно нашим защитникам в этой игре. Но и его можно остановить, если будем играть с ним более агрессивно, - сказал Рубчинский.