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Долганский: Судьбу матча с Полесьем решил один недоигранный момент

Премьер-лига

"Ворскла" потеряла очки в поединке с "волками"

Долганский: Судьбу матча с Полесьем решил один недоигранный момент

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал поражение от "Полесья" (1:2) в матче 9-го тура УПЛ.

"Отдали много сил и эмоций, а судьбу матча решил один недоигранный момент. Это обидно... Я видел, что мои ребята отдали все. Судьбу матча решили недоигранные микродуэли.

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Относительно организации игры, то все, о чем мы договаривались, ребята выполнили. Строили свою игру от соперника и понимали, что у нас будут шансы", - рассказал Долганский.

Сейчас "Ворскла" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 пунктов. Следующий поединок в чемпионате полтавчане проведут 19 октября против "Александрии".

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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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