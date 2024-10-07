Долганский: Судьбу матча с Полесьем решил один недоигранный момент

Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал поражение от "Полесья" (1:2) в матче 9-го тура УПЛ.

"Отдали много сил и эмоций, а судьбу матча решил один недоигранный момент. Это обидно... Я видел, что мои ребята отдали все. Судьбу матча решили недоигранные микродуэли.

Относительно организации игры, то все, о чем мы договаривались, ребята выполнили. Строили свою игру от соперника и понимали, что у нас будут шансы", - рассказал Долганский.