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За Кривбасс в матче с Динамо дебютировал 17-летний юноша. Клуб отметил события

Премьер-лига

Дебютант является воспитанником клуба

За Кривбасс в матче с Динамо дебютировал 17-летний юноша. Клуб отметил события

Фото - ФК Кривбас

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В матче против киевского "Динамо" (2:1) за основную команду «Кривбасса» дебютировал 17-летний полузащитник Александр Каменский. Он является воспитанником клуба, ранее занимался в днепровском "УФК-Кривбасс" под руководством тренеров Андрея Писного и Максима Лизавенко.

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Каменский вышел на поле на 77-й минуте матча вместо Жан-Мореля По. Клуб уже успел поздравить молодого игрока в соцсетях с первым матчем в УПЛ и пожелал успехов.

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Источник:
Телеграм-канал Кривбаса
Опубликовал: Андрей Журба
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