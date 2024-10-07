За Кривбасс в матче с Динамо дебютировал 17-летний юноша. Клуб отметил события

В матче против киевского "Динамо" (2:1) за основную команду «Кривбасса» дебютировал 17-летний полузащитник Александр Каменский. Он является воспитанником клуба, ранее занимался в днепровском "УФК-Кривбасс" под руководством тренеров Андрея Писного и Максима Лизавенко.

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Каменский вышел на поле на 77-й минуте матча вместо Жан-Мореля По. Клуб уже успел поздравить молодого игрока в соцсетях с первым матчем в УПЛ и пожелал успехов.