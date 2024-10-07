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С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1

Премьер-лига

Третья команда УПЛ не создала конкуренции второй

С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" против "Кривбасса" – это матч второй и третьей команд прошлогоднего розыгрыша чемпионата Украины. По вывеске – конкурентное противостояние, но по факту получилось не так. Несмотря на минимальную разницу в счете, на поле между соперниками реальная разница в классе была значительно больше.

Что именно происходило – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – фотогалерея.

Фотогалерея

С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 1С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 2С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 4С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 3С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 10С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 5С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 6С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 7С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 8С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 9С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 1С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 2С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 3С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 10С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 4С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 5С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 6С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 7С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 8С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 9С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 1С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 2С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 3С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 4С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 5С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 6С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 7С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 8С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 9С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 1С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 2С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 3С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 4С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 5С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 6С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 7С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 8С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 9С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 10С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 1С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 2С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 3С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 4С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 5С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 6С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 7С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 8С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 9С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 10С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 1С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 2С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 3С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 4С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 5С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 6С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 7С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 8С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 9С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 10С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 1С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 2С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 3С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 4С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 5С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 6С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 7С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 8С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 9С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1 - фото 10
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