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С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1
Третья команда УПЛ не создала конкуренции второй
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Динамо" против "Кривбасса" – это матч второй и третьей команд прошлогоднего розыгрыша чемпионата Украины. По вывеске – конкурентное противостояние, но по факту получилось не так. Несмотря на минимальную разницу в счете, на поле между соперниками реальная разница в классе была значительно больше.
Что именно происходило – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – фотогалерея.
Фотогалерея
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