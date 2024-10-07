С минимальной разницей в счете, но большой – на поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Кривбасс 2:1

"Динамо" против "Кривбасса" – это матч второй и третьей команд прошлогоднего розыгрыша чемпионата Украины. По вывеске – конкурентное противостояние, но по факту получилось не так. Несмотря на минимальную разницу в счете, на поле между соперниками реальная разница в классе была значительно больше.

Что именно происходило – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – фотогалерея.

Фотогалерея