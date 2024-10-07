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Бондарь: Эксперты очень много говорят, но Динамо и Шахтер играют сердцем и душой

Премьер-лига

Защитник дончан ответил критикам

Бондарь: Эксперты очень много говорят, но Динамо и Шахтер играют сердцем и душой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь оценил разгромную победу над "ЛНЗ" (5:1) в 9-м туре УПЛ.

– Хочу поздравить всю команду и всех настоящих болельщиков "Шахтера" с победой. Болельщиков, которые всегда с нами – и когда мы побеждаем, и в очень тяжелые времена, когда мы проигрываем и что-то, может, идет не так. Нам очень важна поддержка именно настоящих фанатов, мы ее чувствуем.

Это важная победа и для болельщиков, и для нас, потому что после двух неудачных матчей мы должны были реабилитироваться. На поле была настоящая команда. Мы показали, что "Шахтер" все-таки на том уровне, на котором он есть. Но у каждой команды есть периоды, которые нужно пройти.

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– Тренер сказал, чтобы было больше уважения, потому что было очень много критики в сторону горняков. Как вы это воспринимали?

– Я также хотел об этом сказать, но не буду, потому что сейчас опять начнут писать. Очень много у нас экспертов вышли в медийное русло и очень много говорят.

Но я хочу сказать, что "Динамо" и "Шахтер" выходят на поле и играют сердцем и душой, чтобы заработать результат для нашей страны. Когда пишут, что у нас нет желания... Если вы будете делать такие путешествия, которые делают "Динамо" и "Шахтер"... Это уже понял и "Кривбасс", у которого также есть опыт этого. Ни одна команда в мире не играет в таких условиях, как мы.

Мы стараемся создать положительный момент для наших болельщиков, для ВСУ, которые болеют и очень волнуются, когда смотрят эти матчи. Было очень-очень много критики, но мы хотим и будем делать все для положительного результата и на евроарене, и в УПЛ.

В чемпионате еще все впереди, в еврокубках также еще есть матчи. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше, – резюмировал Бондарь.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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