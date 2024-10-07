Легионер Черноморца: Я выучил несколько слов на украинском языке

Нигерийский голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал, что уже знает несколько слов на украинском языке.

"Украинцы замечательные люди. Они милые. Они любят. Их любовь слишком велика. Когда я иду по улице, они проявляют ко мне любовь. На самом деле мне никто ничего плохого не сделал.

Некоторые из моих товарищей по команде говорят по-английски. В "Полесье" [клуб, за который вратарь играл до "Черноморца"] у нас были переводчики. Я также выучил несколько слов на украинском, чтобы общаться с товарищами по команде", - сказал Аниагбосо.