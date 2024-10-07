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Легионер Черноморца: Я выучил несколько слов на украинском языке
Чиджоке Аниагбосо положительно отзывается об украинцах
Фото: instagram.com/aniagboso_chijioke21
Нигерийский голкипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо рассказал, что уже знает несколько слов на украинском языке.
"Украинцы замечательные люди. Они милые. Они любят. Их любовь слишком велика. Когда я иду по улице, они проявляют ко мне любовь. На самом деле мне никто ничего плохого не сделал.
Некоторые из моих товарищей по команде говорят по-английски. В "Полесье" [клуб, за который вратарь играл до "Черноморца"] у нас были переводчики. Я также выучил несколько слов на украинском, чтобы общаться с товарищами по команде", - сказал Аниагбосо.
Напомним, Аниагбосо стал игроком "Черноморца" в начале сентября 2024 года. В составе одесситов он провел один матч - против "ЛНЗ" (1:1) в 8-м туре УПЛ. В Украине он также известен по выступлениям за "Полесье" и "Звягель".
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