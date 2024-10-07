Джентльмены удачи, или Нет - гостеприимству! Акценты на играх 9-го тура УПЛ

Тур ознаменовался триумфом хозяев поля. Большинство матчей они выиграли, не проиграв при этом ни разу. Общее впечатление - средний тур: не выдающийся, но и не явно провальный на фоне увиденного ранее в сезоне. И значительную роль сыграло везение - второй тур кряду.

Динамо - Кривбасс 2:1

Полесье - Ворскла 2:1

Александрия - Рух 1:1

Шахтер - ЛНЗ 5:1

Верес - Заря 2:1

Черноморец - Оболонь 1:0

Карпаты - Ингулец 0:0

Колос - Левый Берег 0:0

Зрелищность. Самой смотрибельной игрой тура стал черкасский погром. Вторым назову поединок в Ровно, третьим - в Житомире. Как по мне, то зрительский зачет сдали также и “Карпаты” с “Ингульцом”.

Худшим назвал бы разочаровавший напрочь матч в Александрии, где пауза без голевых моментов продолжалась более часа. Не шибко весело было в Киеве - тут второй тайм прошел почти вхолостую.

Интрига. Первый же гол Судакова на 13-й минуте поставил крест на ЛНЗ. “Кривбасс” еще мог уйти от поражения на 52-й, но Соса в створ ворот “Динамо” не попал. Во всех остальных играх результат определялся в последние полтайма.

Смоляков принес победу “Полесью” на 71-й минуте. На 82-й - в последний раз мог выиграть “Колос”: удар Демченко пришелся в перекладину ворот. Еще пять минут спустя победный гол “Черноморца” забил Шевцов.

Уже на 4-й компенсированной спас “Ингулец” от поражения вратарь Паламарчук, а на 8-й это же удалось сделать для “Руха” Краснопиру, реализовавшему пенальти.

Логика. Она торжествовала в большинстве случаев. Наиболее закономерны были 2:1 у “Полесья” с “Ворсклой” и крупный счет во встрече “Шахтера” с ЛНЗ. Весьма похожее на 2:1 увидел также у “Вереса” с “Зарей”. И, наверное, все-таки “Динамо” было сильнее “Кривбасса” на гол, тогда как “Александрия” с “Рухом” “наиграли” на ничью.

Оставшиеся результаты тура сочту нелогичными. Совершенно точно должен был выигрывать у “Левого Берега” “Колос”, и не в один мяч. Вполне заслуживали победы над “Ингульцом” “Карпаты”. А вот “Черноморец” с “Оболонью”, по-хорошему, разошлись бы миром.

Судейство. Запомнились три эпизода, о которых пообщался с коллегой-консультантом Юстасом.

“Верес” - “Заря”: 38-я минута, отмененный гол Будковского при счете 1:1. “Чистый гол, вообще непонятно, что арбитрыня там нашла, и что делал ВАР”. Рефери: Романюк, ВАР - Омельченко.

“Александрия” - “Рух”: 90+8-я минута, пенальти в ворота хозяев поля и 1:1. “О чем вообще говорить? Только о том, что карточка могла быть красной. Наступил на голеностоп сопернику, мяч в игре”. Я это называю ликвидацией безграмотности - тех, кто зачем-то отслеживал, где именно находился мяч и куда именно он катился.

“Динамо” - “Кривбасс”: 19-я минута, не назначенный пенальти в ворота хозяев за фол Михавко на Бандейре, при 1:0. “Очень похоже на пенальти. Бандейра вроде бы в мяч, а Михавко в ногу. Но момент очень сложный. Раз 10 пересмотрел - однозначно скачать не могу. Помог бы только замедленный повтор, но его не было”.

Таким образом, после паузы в прошлом туре, имеем очередную результативную судейскую ошибку. “Зарю” лишили очков, и она страдает от рук Фемиды уже второй раз за последние три тура.

Везение. Госпожа Удача продолжила свой банкет по полной программе. Второй тур подряд большинство матчей прошло под ее навязчивый аккомпанемент. Больше других повезло “Александрии” и “Левому Берегу”. Кому из них судьбоноснее - судите сами.

Команда Ротаня могла проигрывать уже на 16-й минуте, когда Кампуш срезал мяч в перекладину собственных ворот. А вместо этого вышла вперед на 88-й, когда Филиппову ассистировал… вратарь “Руха”.

А дебютанта УПЛ в концовке игры с “Колосом” в течение пяти минут спасали стойка ворот - после удара Третьякова, и перекладина - когда бил Демченко. В итоге оба везунчика записали на свой счет по очку в таблице.

“Черноморец” мог уступать в счете на 33-й минуте: удар Таранухи в штангу. “Верес” мог упустить свое преимущество в счете на 58-й - перекладина после удара Антюха. В результате обе команды выиграли. Во Львове же бабушка надвое сказала: на 43-й - штанга спасла “Карпаты” от удара Малыша, а на 54-й -“Ингулец” от удара Чачуа.

Личности. Лучший здесь, конечно, Судаков из “Шахтера”. Но не за покер, а за участие в семи ключевых эпизодах игры. И именно поэтому не забивший ни разу Третьяков из “Колоса”, у которого их пять - на втором месте. Третьим, пожалуй, назвал бы “сухого” кипера “Ингульца” Паламарчука с четырьмя зачетными сэйвами.

Далее у меня идут Назаренко (“Полесье”), Бондаренко и Зубков (“Шахтер”) и Боливар (“Колос”).

Симпатии. Естественно, вне конкуренции команда, забившая пять голов из десяти возможных. Вторым, абсолютно неожиданно для меня и где-то даже сенсационно стал “Колос” с его восемью моментами. В этом туре выделил бы также “Полесье”, “Верес” и “Карпаты”, у которых насчитал по шесть голевых шансов.

Позор тура - “Левый Берег”, не создавший ни одной реальной возможности для взятия ворот соперника. В тройку худших включу “Рух” - и это стало уже неприятным сюрпризом, а также ЛНЗ: у них всего по парочке моментов.

Таблица. Осечка “Александрии” позволила “Полесью” обойти ее, а “Динамо” - выйти в единоличные лидеры. Команде Ротаня будет сложно конкурировать с куда лучше укомплектованными соперниками, и он это адекватно осознает.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 8 7 1 0 16-4 22 2 Полесье 8 6 2 0 18-6 20 3 ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20 4 Шахтер 8 5 1 2 24-9 16 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 9 2 3 4 9-14 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 9 1 5 3 5-7 8 14 Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Отмечаем успех “Черноморца”, прыгнувшего в середину таблицы, и теперь расстояние в одну победу отделяет его от пятого места. Пусть лично мне и не верится в особо радужные перспективы, но фанаты могут немного выдохнуть.

Важнейшую победу одержал “Верес”, вырвавшийся из зоны риска, куда теперь вместо него вернулся “Колос”.

Очечко, которое зацепил “Ингулец”, позволяет жить его надеждам на лучшую долю. Хотя добиться этого вечному скитальцу УПЛ осенью кажется почти нереальным.

Анонсы. Чрезвычайно трудно выискать в программе 10-го тура главную его вывеску. С точки зрения турнирной борьбы, я бы выделил поединок двух удачников прошедшего тура - “Черноморца” с “Вересом”. Победа любого из этих соседей по таблице существенно повысит его акции в борьбе за место под солнцем лиги.

Если же говорить об игре, то хотелось бы надеяться на живое львовское дерби. Однако пока и “Рух”, и “Карпаты” скорее не оправдывают моих ожиданий. По разным объективным причинам, понятно. И все же от них жду большего.

А теперь пауза на сборную. Как говорится, в этом месте я всегда плачу. Тогда как многие другие предпочитают искать виновных. Так оно легче, разумеется…