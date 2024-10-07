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СМИ пишут об отставке украинского тренера из иностранного клуба. Официального подтверждения еще нет
Украинский тренер недолго проработал в Азербайджане
Фото: Neftçi PFK
Украинский тренер Роман Григорчук расторг контракт с "Нефтчи", сообщает сайт Український футбол.
Азербайджанский клуб эту информацию официально пока не подтвердил.
Ранее сообщалось, что Григорчук сам просил его уволить с занимаемой должности даже без компенсации за досрочное расторжение 2-летнего трудового соглашения.
Напомним, Григорчук возглавил "Нефтчи" в июне этого года. Под его руководством "нефтяники" провели 9 матчей (5 ничьих и 4 поражения).
Команда занимает 9-е место в Премьер-лиги. Отставание от лидера первенства составляет 16 баллов.
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