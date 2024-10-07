СМИ пишут об отставке украинского тренера из иностранного клуба. Официального подтверждения еще нет

Украинский тренер Роман Григорчук расторг контракт с "Нефтчи", сообщает сайт Український футбол.

Азербайджанский клуб эту информацию официально пока не подтвердил.

Ранее сообщалось, что Григорчук сам просил его уволить с занимаемой должности даже без компенсации за досрочное расторжение 2-летнего трудового соглашения.

Напомним, Григорчук возглавил "Нефтчи" в июне этого года. Под его руководством "нефтяники" провели 9 матчей (5 ничьих и 4 поражения).

Команда занимает 9-е место в Премьер-лиги. Отставание от лидера первенства составляет 16 баллов.