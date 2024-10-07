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Легионер Полесья получил вызов в сборную

Премьер-лига

Защитник отправится в расположение молодежной сборной

Легионер Полесья получил вызов в сборную

Фото: ФК Полісся

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22-летний Георги Майсурадзе получил вызов в сборную Грузии U-21 на октябрьские матчи. Об этом сообщил клуб в собственных соцсетях.

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Молодежная сборная Грузии вскоре проведет два поединка в квалификации к молодежному Евро-2025 против сверстников из Швеции и Северной Македонии. После восьми туров Грузия U-21 занимает второе место в группе С, набрав 16 очков.

Напомним, что Георги Майсурадзе присоединился к житомирскому "Полесью" летом этого года из "Динамо" Тбилиси. 22-летний правый защитник принял участие в 3 матчах в чемпионате Украины и вышел на поле в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Андрей Журба
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