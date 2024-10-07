Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Полесья получил вызов в сборную
Защитник отправится в расположение молодежной сборной
Фото: ФК Полісся
22-летний Георги Майсурадзе получил вызов в сборную Грузии U-21 на октябрьские матчи. Об этом сообщил клуб в собственных соцсетях.
Молодежная сборная Грузии вскоре проведет два поединка в квалификации к молодежному Евро-2025 против сверстников из Швеции и Северной Македонии. После восьми туров Грузия U-21 занимает второе место в группе С, набрав 16 очков.
Напомним, что Георги Майсурадзе присоединился к житомирскому "Полесью" летом этого года из "Динамо" Тбилиси. 22-летний правый защитник принял участие в 3 матчах в чемпионате Украины и вышел на поле в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Бех-Романчук снялась в эротической фотосессии с цветами
- Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко
- Буткевич и Надеин приобрели энергетическую компанию
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права