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Динамо сделало официально заявление относительно травмы Ярмоленко
У лидера киевлян случился рецидив травмы
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко получил рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра во вчерашней игре против "Кривбасса" (2:1), сообщает клубная пресс-служба.
Лидер киевлян был заменен на 62-й минуте матча.
Таким образом, Андрей не сыграет в поединках за национальную сборную против Грузии и Чехии. Напомним, что Ярмоленко из-за травмы не играл в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма" (0:2) в минувший четверг.
В этом сезоне на счету ключевого игрока "Динамо" 14 матчей и 4 гола во всех турнирах.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров из-за повреждения Ярмоленко довызвал в национальную команду Александра Назаренко из "Полесья".
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