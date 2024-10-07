Динамо сделало официально заявление относительно травмы Ярмоленко

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко получил рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра во вчерашней игре против "Кривбасса" (2:1), сообщает клубная пресс-служба.

Лидер киевлян был заменен на 62-й минуте матча.

Таким образом, Андрей не сыграет в поединках за национальную сборную против Грузии и Чехии. Напомним, что Ярмоленко из-за травмы не играл в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма" (0:2) в минувший четверг.

В этом сезоне на счету ключевого игрока "Динамо" 14 матчей и 4 гола во всех турнирах.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров из-за повреждения Ярмоленко довызвал в национальную команду Александра Назаренко из "Полесья".