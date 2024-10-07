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Нигерийский игрок Черноморца: Осимхен - мой друг. Он замечательный парень

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Чиджоке Аниагбосо - о дружбе со звездным форвардом

Нигерийский игрок Черноморца: Осимхен - мой друг. Он замечательный парень

Фото: ФК Чорноморець

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Голкипер "Черноморца" и молодежной сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо оценил возможность попадания в национальную команду.

"Я был в сборной. После Чемпионата мира U-20 меня перевели в старшую команду. Сейчас я хочу начать играть больше и получить приглашение в команду "Суперорлов".

Осимхен - мой друг. До "Суперорлов" мы бывали в одном лагере. Он просто замечательный парень, который очень много работает.

Его переход в "Галатасарай"? Это футбол. Иногда такое случается. Иногда нужно идти туда, где люди тебя принимают. Он был замечательным игроком в Италии. Возникли некоторые проблемы, и я думаю, что турецкий народ принял его, и ему нужно было идти.

В футболе Нигерии так много талантов. Когда я там играл, для меня это было тяжелым испытанием. Лига не на должном уровне, но в Нигерии очень много талантов", - поделился Аниагбосо.

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Напоследок он обратился к африканским футболистам:

"Прежде всего, я люблю африканцев и желаю, чтобы каждый футболист Африки проявил себя в профессиональном футболе. Я люблю Африку и люблю Нигерию".

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Источник:
Dailysports.net
Опубликовал: Алина Ерофеева
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