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Нигерийский игрок Черноморца: Осимхен - мой друг. Он замечательный парень
Чиджоке Аниагбосо - о дружбе со звездным форвардом
Фото: ФК Чорноморець
Голкипер "Черноморца" и молодежной сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо оценил возможность попадания в национальную команду.
"Я был в сборной. После Чемпионата мира U-20 меня перевели в старшую команду. Сейчас я хочу начать играть больше и получить приглашение в команду "Суперорлов".
Осимхен - мой друг. До "Суперорлов" мы бывали в одном лагере. Он просто замечательный парень, который очень много работает.
Его переход в "Галатасарай"? Это футбол. Иногда такое случается. Иногда нужно идти туда, где люди тебя принимают. Он был замечательным игроком в Италии. Возникли некоторые проблемы, и я думаю, что турецкий народ принял его, и ему нужно было идти.
В футболе Нигерии так много талантов. Когда я там играл, для меня это было тяжелым испытанием. Лига не на должном уровне, но в Нигерии очень много талантов", - поделился Аниагбосо.
Напоследок он обратился к африканским футболистам:
"Прежде всего, я люблю африканцев и желаю, чтобы каждый футболист Африки проявил себя в профессиональном футболе. Я люблю Африку и люблю Нигерию".
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