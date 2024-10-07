Нигерийский игрок Черноморца: Осимхен - мой друг. Он замечательный парень

Голкипер "Черноморца" и молодежной сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо оценил возможность попадания в национальную команду.

"Я был в сборной. После Чемпионата мира U-20 меня перевели в старшую команду. Сейчас я хочу начать играть больше и получить приглашение в команду "Суперорлов".

Осимхен - мой друг. До "Суперорлов" мы бывали в одном лагере. Он просто замечательный парень, который очень много работает.

Его переход в "Галатасарай"? Это футбол. Иногда такое случается. Иногда нужно идти туда, где люди тебя принимают. Он был замечательным игроком в Италии. Возникли некоторые проблемы, и я думаю, что турецкий народ принял его, и ему нужно было идти.

В футболе Нигерии так много талантов. Когда я там играл, для меня это было тяжелым испытанием. Лига не на должном уровне, но в Нигерии очень много талантов", - поделился Аниагбосо.